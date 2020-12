Nå dør fler enn to amerikanere i minuttet av korona

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lege Steve Inglish går sin vanlige runde på sykehuset i Jamestown i Nord Dakota.

Her på den amerikanske landsbygda, midt mellom delstatens to største byer, Fargo og Bismarck, opplever de koronapandemien på kroppen.

Den tidligere militærlegen og Irak-veteranen sliter med møte de pårørende i den lille byen.

– Vi må stelle og passe på mennesker vi kjenner og det blir jo personlig når utfallet ikke blir slik du ønsker, sier Inglish til Sky News.

For i Nord-Dakota sier hver fjerde innbygger at de kjenner noen som har mistet livet av korona.

– Når du møter igjen familiemedlemmer i butikken er det alltid vanskelig å se dem i øynene. For du vet du gjorde alt du kunne for å redde dem, men det er vanskelig.

Hver niende rammet

Litt lenger nord ligger den lille byen Minot. Det er de 50.000 i denne byen som er hardest rammet av korona per innbygger i hele USA. Hver niende innbygger er rammet, viser tall fra New York Times.

Lenge spøkte innbyggerne her med at det ikke var noe problem å holde avstand på den grisgrendte prærien helt nord i USA. Men det var før.

Nå står Nord Dakota frem som eksemplet på hvor galt det kan gå når manglende tiltak, undervurdering av faglige råd, korona-skepsis og et underdimensjonert helsetilbud møter hverandre.

I likhet med resten av Nord-Dakota så slapp Minot og Jamestown fra den første koronabølgen bare med noen få tilfeller. Den gangen var det storbyene, spesielt på østkysten som opplevde død og overfylte sykehus.

Det var få som så for seg at dette skulle ramme dette spredt befolkede området lang mot nord, men ikke alle.

– Når jeg sier at hvert eneste dødsfall kunne hvert unngått, så mener jeg det. Hver eneste ett av dem, sier legen Casmiar Nwaigwe til avisen Grand Forks Herald.

Han var en av de som forsøkte å advare og som har jobbet for at delstaten skulle innføre obligatorisk munnbind og strengere restriksjoner.

Myndighetene i Nord Dakota har nå innført obligatorisk munnbind, og de foretar nå massetesting, som her i Bismarck. Foto: Tom Stromme / AP

Har bestilt mobile kjølelager

Sakte med sikkert har færre og færre gått på barer og restauranter, flere og flere bruker munnbind. Men mye kan ha skjedd for sent, for viruset har kommet inn på flere eldrehjem i delstaten.

– Hvis vi ikke ser færre tilfeller snart så må vi ta i bruk drastiske tiltak, sier Jennifer Weichmann. Hun leder krisearbeidet i fylket som Minot er en del av.

– Vi har klargjort en bestilling på flere mobile likbiler som kan hjelpe de lokale sykehusene i denne kritiske tiden, sier Weichmann.

Selv om hun håper fylket slipper å legge de døde på mobile kjølelager, så ser hun at denne pandemien blir av mange sett på mer som en inngripen i individuelle friheter enn som hensynet til fellesskapets beste.

– Hvordan skal du klare å overbevise noen med en slik holdning om å bry seg om naboen, spør hun retorisk til lokalavisen Grand Forks Herald.

Ikke klemt på 100 dager

Tilbake på sykehuset i Jamestown, så har ikke sykepleier Rachel MacDonald gitt sin mann eller sønn en klem på over 100 dager.

Men det er ikke det som går mest inn på henne.

– Jeg synes det er helt forferdelig å ikke kunne trøste og holde de som er reddeste i hånden, sier hun til Sky News.

For et halvt år siden sendte sykehusene her sine ambulanser til New York, nå trenger de all hjelp de kan få.

– Jeg frykter vi ikke har nok plass til alle pasientene sier, MacDonald.

Det siste døgnet er det registrert 3.157 koronarelaterte dødsfall i USA. Det er høyere enn den forrige rekorden fra første smittebølge i april.