– Jeg har ikke sett Trump så sint i en debatt siden hans første debatt med Joe Biden i 2020, skriver Jonathan Swan, en av journalistene til New York Times som dekker Trump tett.

Det første tema de begynte med var amerikansk økonomi.

– Donald Trump har ingen plan for deg, sier Kamala Harris. Fordi han er mer opptatt av å forsvare seg selv, enn å hjelp deg.

Trump bestrider dette. Og sier at Kamala Harris ikke har noen økonomisk plan, at hun har kopiert Joe Biden sin plan. At hun bare har noen få egne setninger.

Trump beskylder også visepresident Harris for å ha ødelagt USA.

– Alt hun har trodd på de siste tre årene, har hun kastet ut av vinduet. Hun har gått min skole. Jeg hadde tenkt å gi henne en maga-caps, men hun hadde bare byttet den. Hun bytter alt, sier Trump.

Trump sier også at hun er marxist.

– Hun er en marxist, alle vet det, sier Trump. Faren hennes var en professor i marxisme, og han har lært henne godt.

Debatten i Philadelphia. Foto: AFP

Trump mener han fortsatt vant i 2020

Før reklamepausen fikk Donald Trump spørsmål om det var noe han angret på 6. januar, da tilhengerne hans stormet Kongressen.

– Jeg ba dem å demonstrere fredelig og på en patriotisk måte, sier Trump.

- Er det noe angrer på at du gjorde den dagen?

– Jeg hadde ikke noe med det som skjedde. Det hadde aldri skjedd hvis ikke det var for Nancy Pelosi og ordføreren i Washington. Jeg hadde ikke ansvaret for sikkerheten, det var dem, sier Trump

Visepresident Harris snakket om valgmøtene til Trump. At han bare snakker om seg selv og «fiktive personer som Hannibal Lecter» og ikke om hva som opptar vanlige amerikanere.

– Dessuten kjeder folk seg så mye at de drar etter 30 minutter, la hun til.

3,5 år etter at Trump tapte for Biden mener han fortsatt at han vant valget.

– Vi trenger to ting her i landet, murer og gode valg, sier Trump.

Med murer drar han igjen inn immigrasjon som tema i debatten. Det gjør han ved nesten hver anledning.

Uenige om forbud mot abort

Abort er et omstridt tema i USA, og Harris advarer om at hvis Trump kommer til makten så blir det et nasjonalt forbud mot abort.

– Der holder hun på igjen. Det er en løgn. Jeg kommer ikke til å signere en lov som gjør abort ulovlig, sier Trump.

Han gjentar det som har vært linjen fra det republikanske partiet, at det nå er delstatene som har ansvaret for sin egen politikk når det gjelder abort.

Programlederen spør to ganger om han da vil legge ned et veto om abortforbud.

– Det trenger vi ikke diskutere, gjentar Trump som ikke ser på Harris under debatten.

Trump påstod at ulovlige innvandrere spiser kjæledyr

Trump sier at Biden-Harris-administrasjonen har latt millioner komme til USA, og at ulovlige innvandrere spiser kjæledyrene til amerikanere.

Da bryter programlederen inn og sier at det stemmer ikke. Harris rister på hodet av påstandene og sier det er ekstremt.

Da Harris snakker om at Trump er dømt og tiltalt en rekke ganger, hevder Trump at alle rettssakene ble startet av demokratene, og at de har brukt domstolene som et våpen mot ham.

– Jeg fikk sannsynligvis en kule mot hodet på grunn av det de har sagt.

Trump ble skutt i øret under et valgkampmøte i Pennsylvania 13. juli 2024.

Etterlyser Biden

Flere internasjonale konflikter blir tema. Gaza, Afghanistan og Ukraina.

Trump mener at han kan avslutte krigen i Ukraina i løpet av 24 timer. Ved å snakke med både Putin og Zelenskyj.

Han advarer om at denne konflikten kan bli tredje verdenskrig, og lurer på hvor det har blitt av president Biden.

– De kastet ham ut av valgkampen som en bikkje. Er han president? Hvor er han?

Trump sier også at han fikk skryt av Nato-sjef Jens Stoltenberg for jobben han gjorde for å få flere til å betale til forsvaralliansen.

Sluttstreken for Biden

Sommerens presidentdebatt mot Donald Trump satte sluttstrek for Joe Bidens tid som USAs president.

Debatten gikk så dårlig at Biden endte opp med å trekke seg som demokratenes kandidat.

Stafettpinnen ble overtatt av visepresident Kamala Harris.

Nå lurer alle på hvordan hun vil klare seg i sin første debatt mot Trump, republikanernes kandidat.

Forberedelsene til presidentdebatten er i full gang inne på museet National Constitution Center i Philadelphia, der debatten skal holdes. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Natt til onsdag, fra klokken 03.00 norsk tid, får vi svaret. Da braker det løs i byen Philadelphia i vippestaten Pennsylvania.

Debatten sendes direkte i sin helhet på nrk.no i natt, men vil ikke være tilgjengelig etterpå i NRKs flater på grunn av restriksjoner knyttet til rettighetene. Se og hør Nyhetsmorgen fra klokken 06.00 i NRK Radio, på NRK1 og i P2 onsdag morgen for oppsummering og analyser.

Samhold og splittelse

Den 90 minutter lange presidentdebatten skjer i regi av ABC News. Det er foreløpig den eneste planlagte debatten mellom Trump og Harris før presidentvalget 5. november.

Det beskrives som «den viktigste kvelden i visepresident Kamala Harris' politiske karriere», i The New York Times.

Kamala Harris ankom Philadelphia på mandag før den planlagte debatten. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Harris har klatret på meningsmålingene siden hun tok over som demokratenes kandidat. Men enkelte meningsmålinger har den siste tiden vist at fremgangen hennes kan være i ferd med å dabbe av.

Gjennom sin korte valgkamp har Harris forsøkt å presentere seg som en som kan gi amerikanerne håp og samhold.

Under debatten er det ventet at hun vil prøve å forsterke dette inntrykket og male Trump som en mann som nører oppunder hat.

Slik skal debatten gjennomføres Debatten mellom republikanernes presidentkandidat Donald Trump og demokratenes presidentkandidat Kamala Harris skjer kvelden 10. september i USA (11. september norsk tid). Debatten er i regi av ABC News og skal modereres av nyhetsankerne David Muir og Linsey Davis. Den skal vare i 90 minutter og har to reklamepauser. Dette er reglene: Det er bare moderatorene som får lov til å stille spørsmål.

Hver kandidat får to minutter til å svare på spørsmål. Det gis så to minutter til å komme med motsvar, og ytterligere ett minutt til å følge opp eller utdype.

Mikrofonene blir skrudd av når det er motkandidatens tur til å prate.

Kandidatene må stå bak podiumene sine gjennom hele debatten. De får ikke ha med seg notater, men får utdelt en penn, en skriveblokk og en flaske vann.

Det blir ingen åpningsinnlegg. Hver kandidat får to minutter til å holde et sluttinnlegg. Kilde: ABC News

– Jeg vil alltid være en president som forener oss og som vil akseptere en fredelig maktovertagelse, sa Harris, med et spark til Trump, da hun talte på partiets landsmøte i august.

Donald Trump kritiserte Kamala Harris da han 6. september talte til en politiforening i Charlotte i Nord-Carolina. Foto: Evan Vucci / AP

Trump er på sin side ventet å kritisere Harris for å ha gjort det svakt i tiden som visepresident. Mange tror han vil fokusere på økonomien, innvandring og kriminalitet, områder der demokratene har fått kritikk for å ikke føre en effektiv politikk.

– Ingen forbrytelse som Kamala Harris har begått, har vært større enn hennes nasjonsødeleggende grenseinvasjon. Noe lignende har aldri vært sett før, sa Trump da han nylig talte på et møte i Charlotte i Nord-Carolina, meldte Reuters.

Konsekvenser for valget

Mange er også spente på hvordan Harris vil håndtere debatten. Hun har foreløpig kun gitt ett intervju siden hun ble presidentkandidat.

For Trumps del er det flere som lurer på om han vil ha en saklig tone og holde seg til temaene han får spørsmål om. Gjennom valgkampen har Trump også kommet med nedsettende kommentarer mot Kamala Harris knyttet til at hun er en svart kvinne med bakgrunn fra Sør-Asia.

Metallgjerder var søndag satt opp foran museet National Constitution Center i Philadelphia, der presidentdebatten skal foregå. Foto: Tom Gralish / AP

Presidentdebatten ansees som en viktig mulighet for kandidatene å vise hvem de er, hvilken politikk de vil føre, og hvor gode de er til å svare på spørsmål og håndtere press. Debatten kan derfor få store konsekvenser.

Da Biden møtte Trump til debatt i juni, førte hans stotrende fremføring til at han etter massiv kritikk trakk seg som kandidat.

Presidentdebatten mellom John F. Kennedy og Richard Nixon i 1960 blir ofte trukket frem som et eksempel på hvor viktige debatter kan være. Der fremsto Kennedy som ung, rolig og komfortabel, i kontrast med en tilsynelatende svett, stresset og sliten Nixon.

Men utfallet av presidentdebatter sier ikke nødvendigvis noe om utfallet av valget. Mange mente at Hillary Clinton vant i debatt mot Donald Trump i 2016. Men det var Trump som ble president.

Hør utenriksredaksjonens podkast: Kamala Harris og Donald Trump skal endelig møtes til debatt for første og kanskje siste gang før valget.