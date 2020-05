Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nyhetsbyråene AFP og Reuters har begge sett utkastet til en avtale, som det er forventet at statsminister Angela Merkel og lederne for de 16 delstatene vil undertegne onsdag.

– Selv etter at man åpnet gradvis opp fra 20. april, har antallet smittede holdt seg på et lavt nivå, heter det i dokumentet, ifølge AFP.

Tyskland har over 167.000 registrerte koronatilfeller. Nesten 7 000 mennesker har dødd av Covid-19 i EUs største land.

Avtalen skal innebære at alle skoler og butikker kan åpne igjen. Hittil har skolene kun vært åpne for enkelte elevgrupper, som avgangselever som skal avlegge eksamen.

Etter planen skal også barnehager og barneskoler åpne neste uke.

Grønt lys til Bundesliga

Avtalen er også godt nytt for dem som er sulteforet på fotball. Tyske myndigheter er beredt til å gi grønt lys til Bundesliga, slik at Erling Braut Haaland og andre fotballspillere i Tyskland igjen kan spille kamper.

Det blir imidlertid uten publikum på tribunen. Forbudet mot store arrangementer og folkeansamlinger blir etter avtalen videreført til 31. august. Det omfatter idrett, kulturarrangement og festivaler.

Det ble først hevdet at oppstart ikke ville bli før i slutten av mai, da avtaleutkastet skal ha krevd to ukers karantene før det kan spilles kamper. Onsdag melder imidlertid en rekke medier at ligaen selv får bestemme dato for oppstart mellom 15. og 22. mai.

Ifølge tyske medier skal et titalls klubber i tysk toppfotball være på konkursens rand etter to måneders kamppause. TV-inntekter fra de gjenstående kampene vil bøte noe på den utfordrende situasjonen.

FÅR SPILLE KAMPER IGJEN: Borussia Dortmund-spiss Erling Braut Haaland. Foto: Ina Fassbender / AFP

Tysk industri i krise

Tyske fotballklubber er langt fra alene om å merke de økonomiske effektene av koronakrisen.

Ferske tall fra Tysklands statistiske sentralbyrå, Destis, viser at tysk industri i mars opplevde et fall i ordretilgangen på 15,6 prosent, justert for sesongmessig variasjon.

Det er det største fallet siden Destis begynte å registrere ordretilgangen i 1991.

SOLGTE FÆRRE BILER I FØRSTE KVARTAL: Bilprodusenten BMW. Foto: Andreas Gebert / Reuters

BMW er blant dem som sliter. Bilprodusenten solgte 21 prosent færre biler i første kvartal enn i tilsvarende kvartal i fjor.

Tyskland er i dag et av verdens fremste industriland. Den tyske økonomien er også Europas største, men den ventes å krympe med over 6 prosent i 2020.

Håp om utenlandsferie

Reiseglade tyskere øyner nå også håp om å kunne dra på ferie til utlandet i sommer, selv om utenriksminister Heiko Maas i forrige uke slo fast at folk ikke vil kunne «tilbringe ferien sin på fulle strender eller i fulle fjellhytter som vanlig».

I et intervju med avisen Der Tagesspiegel forteller Thomas Bareiss, som er Tysklands føderale reiselivskommissær, at tyske myndigheter nå er i dialog med andre EU-land om sommerferien.

På spørsmål om hvilke land tyske turister kan få reise til, svarer Bareiss at det først og fremst vil være snakk om naboland hvor utviklingen med tanke på smitte også er positiv.

Turistindustrien står for en samlet inntekt på over 400 milliarder euro og rundt 12 prosent av arbeidsplassene i EU.