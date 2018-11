Mystiske misdannelser hos franske barn

Charlotte mangler halve venstre arm, men har nettopp lært seg å sykle uten støttehjul. Hun har fått et slags rør montert på sykkelstyret, så stikker hun armstumpen inn der og holder balansen fint når hun sykler.

– Jeg kan både sykle og svømme, forteller hun til fransk TV og forklarer at hun er født slik.

Tror ikke det er tilfeldig

Charlotte og familien bor i Guidel, i Bretagne, vest i Frankrike. Da hun var ett år gammel, fikk moren hennes, Isabelle Taymans-Grassin, høre at det var født et annet barn i nærheten med samme skade.

– Vi regnet med at det var en tilfeldighet, sier hun.

Men så oppdaget hun at det var født tre andre barn uten venstre arm eller hånd i løpet av 18 måneder i deres kommune.

– Da sa jeg til meg selv «det kan ikke være tilfeldig».

Louis og mamma Axelle Laissy. Hun er overbevist om at det ikke er tilfeldig at det er født barn med misdannelser der de bor. Foto: FRFT

Flere barn i samme område

Louis mangler høyrehånden. Det ble ikke oppdaget før han ble født. Seksåringen fomler litt når han skal ta på seg skoene, men det går greit. Han har lært seg å gjøre det på sin egen måte.

Moren hans, Axelle Laissy, sier hun fikk beskjed om at misdannelsen var ikke var genetisk, men at sønnen var født med en misdannelse og at «sånn var det».

– Men det var jo ikke «bare sånn». Jeg fikk høre om de andre barna i nærheten. Det må være noe, en grunn, sier hun til fransk TV.

Familien bor ikke langt fra den vesle landsbyen Druillat i Ain, helt øst i Frankrike. I dette området er Louis langt fra den eneste som strever med å ta på seg sko eller å gjøre andre ting som er enkelt for alle som har to hender.

I en radius av 17 kilometer fra Druillat er det født mange barn med lignende misdannelser. En av dem er åtte år gamle Ryan. Også han mangler høyrehånden.

Også her fikk foreldrene se misdannelsen først da gutten var født.

Ryan får på seg hjelmen selv. Faren har bygget om ATV'en hans så han kan gi gass med foten. Foto: FRFT

– Jeg begynte å gråte, Jonathan besvimte, forteller mamma Melanie Vitry.

I dag får åtteåringen helhjelmen greit på selv – om han bare kan støtte med den høyre armen. Nå har faren tilpasset guttens ATV slik at han kan gi gass med foten.

Tre områder

Barna mangler en hånd, en underarm eller hele armen. De siste årene har det sakte, men sikkert blitt registrert flere og flere barn som er født med slike misdannelser. Foreløpig ser man tre områder som skiller seg ut. To vest i Frankrike, i Bretagne og Loire og Ain i øst, mot grensen til Sveits.

I Ain er det registrert 18 tilfeller ifra år 2000 til 2014.

– Alle barna er helt friske bortsett fra at det mangler hånden eller deler av armen, sier Emanuelle Amar, til radio RTL.

Hun leder Remera (Registeret for misdannelses i Rhône-Alpes-distriktet).

Seks år gamle Louis er født uten høyre hånd, men har lært seg å få på seg skoene uten hjelp. Foto: FRFT

– Et mysterium

– Det er et mysterium, vi har mange spørsmål, sier Amar.

I 2010 fikk hun de første meldingene om at det var født barn med skader. I 2014 kom det flere tilfeller og Amar og hennes folk undersøkte saken nærmere. De intervjuet blant annet mødrene til de rammede barna i Ain.

– Vi har stilt dem detaljerte spørsmål. De eneste fellestrekkene vi fant er at de bor på landet, omgitt av åkre der det dyrkes mais og solsikker, sier hun.

Undersøkelsene skal ha utelukket at misdannelsene skyldes genetiske feil, narkotika- eller alkoholmisbruk.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Også vest i Frankrike, i Loire og Bretagne, er det født barn med lignende skader. I dag ser oversikten slik ut:

Antall barn født med misdannelser:

Druillat og Ain: 18 barn fra 2000 til 2014

Mouzeil (Loire): 3 barn fra 2007 til 2008

Guidel (Bretagne): 4 barn fra 2011 til 2013

Kranglet om tall istedenfor å undersøke

– Helt siden 2014 har vi bedt om at disse tilfellene skulle undersøkes, sier Emanuelle Amar. Hun forteller at de sendte inn rapporter til sentrale helsemyndigheter både i 2014 og 2016.

Emanuelle Ara har fulgt denne saken i flere år nå. Hun mener et landbruksprodukt kanskje kan være en forklaring på de mange misdannelsene. Foto: FRFT

Men franske helsemyndigheter svarte at disse tallene ikke var unormalt høye og viste til at det gjennomsnittlig årlig ble født 150 barn med misdannelser i Frankrike. Remera påpekte på sin side at statistikken er beregnet ut ifra dataundersøkelser som bare dekker 19 prosent av landet, og mente derfor at gjennomsnittstallet ikke var til å stole på.

– Antall misdannelser var unormalt høyt, sier Amar i dag.

Men den første reaksjonen fra myndighetene var også at dette var opplysninger som kunne gjøre folk unødvendig engstelige og at Remera burde være forsiktige med å gjøre mer med denne saken.

Ingen vet hvorfor

Nå har helsemyndighetene snudd. Denne uka ble det kjent at de mange tilfellene skal granskes nærmere.

– Det kan skyldes en kromosomfeil, det kan ha medisinske eller miljømessige årsaker eller det kan være en blanding av alt dette. Foreløpig vet vi for lite til å vite i hvilken retning vi skal styre våre undersøkelser, sier François Bourdillon, leder for det franske helsedirektoratet.

Nå skal miljøeksperter undersøke saken i nært samarbeid med helsefaglige arbeidere.

Ordfører Jo Daniel i den lille landsbyen Guidel i Bretagne setter pris på det.

– Jeg skjønner ikke hvorfor det er en opphopning her hos oss og ingen tilfeller i nærmeste landsby, bare noen kilometer unna, sier han.

Kalver uten hale

– Det at mødrene har bodd så landlig til gjør at jeg har tenkt at et landbruksprodukt kan være årsaken. Eller noe veterinærer bruker, sier Emanuelle Amar til ukeavisen L'Express.

Hun viser til at man har registrert en annen uvanlig hendelse bare 15 kilometer unna den landsbyen der det er født flest barn med misdannelser. I landsbyen Chalamont er det født kalver uten hale eller som har manglet ribbein.

Rundt landsbyen Druillat i Ain er det født mange flere barn med misdannelser (bildet). Nå viser det seg at det også er født kalver med misdannelser i området også. Foto: FRFT

Regionavisen Lyon Capitale har undersøkt påstanden og bekrefter at det er avlet fram dyr med misdannelser.

– Jeg tror dette handler om landbruket, men vi trenger at forskere ser nærmere på dette. Vi er både moralsk og vitenskapelig forpliktet til å undersøke denne saken, sier Amar.