Mystiske dødsfall i USA

Fem personer ble funnet i en leilighet i Pittsburgh i delstaten Pennsylvania søndag morgen. En person ble funnet i en heis like ved leiligheten, mens en annen person ble funnet ute på gata.

Politiet bekrefter at tre personer er omkommet, og at fire personer er lagt inn på sykehus. Skadene betegnes som alvorlig til kritisk.

Samtlige ofre er menn og hadde på seg oransje papirarmbånd på håndleddet. Det opplyser myndighetene i Pittsburgh i en pressemelding på byens nettside.

Ber om tips

Hva som forårsaket skadene og dødsfallene er foreløpig ukjent. Politiet opplyser at de nå forsøker å finne ut hvor de har fått disse armbåndene.

– Om noen har vært på en fest eller et arrangement der gjestene ble gitt oransje armbånd, ring politiet, heter det i pressemeldingen fra myndighetene.

Så langt skal politiet ha identifisert to lokaler som brukte slike armbånd lørdag kveld.

Ingen tegn til fest

Nødetatene har undersøkt luftkvaliteten i bygningen, og har ikke avdekket noen farlige forhold der, melder avisen Pittsburg Post-Gazette.

Det har heller ikke blitt funnet narkotika eller noe mistenkelig stoff i den aktuelle leiligheten.

– Vi har ingen indikasjon på at det har vært en fest her, opplyser Wendell Hissrich, som er sjef for offentlig sikkerhet i byen.