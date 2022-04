De uvurderlige notatbøkene ble oppbevart ved Cambridge University i England, men for 22 år siden forsvant de plutselig etter at de flyttet fra et lager for å bli fotografert.

Dette var i november 2000. Siden har ingen ved universitetet sett bøkene. Før nå. En dag lå de plutselig og ventet på universitetets bibliotekar Jessica Gardner, skriver BBC.

Hvem som returnerte de to notatblokkene er imidlertid et mysterium.

På konvolutten som notisblokkene ble levert i stod det nemlig kun en kort melding: «Bibliotekar, god påske, X.»

– Jeg lurer på hvor de har vært. De har ikke blitt brukt mye, og har tydeligvis blitt ivaretatt med forsiktighet, uansett hvor de har vært, sier Gardner.

«God påske, X.» var hilsenen på konvolutten som inneholdt de to notatblokkene. Foto: STUART ROBERTS / AFP

– Notatbøkene der teorien ble satt sammen

Charles Darwin er vitenskapsmannen som regnes som grunnleggeren av den moderne evolusjonsteorien.

«Artenes opprinnelse» er ansett som et av de viktigste og mest innflytelsesrike vitenskapelige arbeidene i historien. Boka ble første gang utgitt i 1859 og inneholdt grunnlaget for moderne evolusjonsbiologi.

Notisblokkene stammer fra slutten av 1830-årene etter at Darwin hadde kommet tilbake fra Galápagosøyene.

Bildet viser en av sidene i Darwins notatblokker, som har vært forsvunnet. Foto: STUART ROBERTS / AFP

På én side tegnet han en spinkel skisse av et tre. En skisse som senere ble bedre kjent som hans berømte «Livets tre», og som bidro til å inspirere evolusjonsteorien hans 20 år senere.

– Dette er notatbøkene der den teorien ble satt sammen, sier Jim Secord, professor i historie og vitenskapsfilosofi ved Cambridge University.

– De er noen av de mest bemerkelsesverdige dokumentene i vitenskapens historie, forteller han.

Han er overbevist om at det er de originale notisblokkene som har kommet til rette.

– Darwin brukte forskjellige typer blekk i notatblokkene. På den berømte siden med «Livets tre», er det både brunt blekk og grått blekk. Slike endringer er det vanskelig å kopiere overbevisende.

De to notatbøkene som altså har vært forsvunnet fra universitet i 22 år. Foto: STUART ROBERTS / AFP

Lettelse og tårer

Jessica Gardner sier til BBC at de verdifulle notisblokkene er i god stand.

– Jeg ristet, sier hun om sin egen reaksjon da hun så notisblokkene igjen.

– Det har vært tårer. Det betyr så mye for oss å få disse tilbake.

Hun innrømmer at hun lenge fryktet at notatbøkene ikke ville bli returnert i hennes levetid.

– Jeg tenkte det kunne ta år. Lettelsen over at de er trygt tilbake er nesten umulig å uttrykke med ord, sier hun.

Men hvem som stakk av med bøkene og så returnerte dem 22 år senere, er det altså ingen som vet. Det finnes ingen spor etter gjerningsmannen, som ser ut til å ha greid å unngå overvåkningskameraene.