Mystisk objekt kan ha løsnet fra miniplanet

Gjenstanden ble først observert av teleskopet Pan-STARRS 1 på Hawaii i oktober 2017, og pirret raskt nysgjerrigheten til forskere verden over.

Det var første gang et objekt fra et annet solsystem hadde blitt observert i vårt eget solsystem. I tillegg hadde det en uvanlig, avlang form, og så ut til å være tørr og dekket av organisk materiale.

Da den i tillegg hadde en uventet økning i hastighet og bane på ferden gjennom solsystemet, begynte flere å fremme teorier om at gjenstanden kunne være et utenomjordisk romskip eller en sonde.

Objektet fikk kallenavnet «Oumuamua», som betyr «en budbringer fra en fjern fortid» på hawaiisk.

Forskere har siden den gang forsøkt å forklare objektets uvanlige trekk og opprinnelse. Først trodde man det dreide seg om en komet, deretter en asteroide, men ingen av definisjonene passet helt.

ESAs illustrasjon av Oumuamua på vei gjennom solsystemet. Foto: M. KORNMESSER / AFP

Ble revet i stykker

Nå har forskere ved Université Côte d'Azur i Frankrike og University of California gjennomført simuleringer som de mener kan forklare hvordan Oumuamua oppsto.

I en studie som ble publisert i Nature Astronomy mandag foreslås det at Oumuamua tilhørte en planet i et annet solsystem, og at denne planeten ble revet i stykker av stjernen sin og slynget ut i verdensrommet.

– Oppdagelsen av Oumuamua tyder på at antallet steinete interstellare objekter er mye høyere enn vi har trodd. Hvert solsystem vil i snitt sende ut hundre billioner gjenstander som Oumuamua, sier So Yun Zhang ved Université Côte d'Azur.

Simuleringene viser at dersom en liten planet kommer tett nok inntil en stjerne, vil den rives opp i avlange biter som sendes vekk fra stjernen.

De viser også at innholdet, inkludert vann, vil smelte på overflaten og bidra til å danne en hard skorpe rundt gjenstanden.

– Dette forklarer både fargene på overflaten, tørrheten og fraværet av en synlig hale, sier Zhang ifølge CNN.

Oumuamua kom på besøk fra et annet solsystem

Regner med å finne flere

Oumuamua har ikke den karakteristiske halen en komet ville hatt, men forskerne mener smeltende vann under skorpen kan være det som gir fremdriften. Det kan også forklare akselerasjonen og de uvanlige bevegelsene.

Teorien forutsetter at Oumuamua faktisk er sigarformet. Andre studier har antydet at den kan være flat som en pannekake, skriver National Geographic.

Forskerne tror Oumuamua kan stamme fra noe så lite som en såkalt platetesimal, en asteroideliknende miniplanet, til en planet som er større enn vår egen.

Den har sannsynligvis gått i bane rundt en stjerne med lav masse eller en såkalt hvit dverg, heter det i studien.

I 2019 ble en ny gjest oppdaget i solsystemet vårt. Det var en interstellar komet, som fikk navnet «2I/Borisov».

Zhang sier de regner med å finne mange flere når det amerikanske Vera C. Rubin-observatoriet åpner i Chile neste år.

– Dette er et nytt felt. Disse gjenstandene kan bidra med viktige opplysninger om hvordan planetsystemer dannes og utvikler seg, sier Zhang.