Et venezuelansk fraktfly av typen Boeing 747-300 landet på den internasjonale flyplassen i Buenos Aires 8. juli.

Om bord var 14 kabinpersonale fra Venezuela og fem fra Iran. Det var lastet med bildeler fra Volkswagen.

Men så nektet bakkemannskap å tanke flyet, som er sanksjonert av USA.

Flyet prøvde deretter å tanke i nabolandet Uruguay, men ble avvist på grunn av de samme sanksjonene.

Tilbake på flyplassen Ezeiza i Buenos Aires ble flyet anholdt.

Den venezuelanske flyet av typen Boeing 747-300 var innom Argentinas andre største by Cordoba 6. juni før det gikk innfor landing i Buenos Aires. Foto: SEBASTIAN BORSERO / AFP

Ved en rutinesjekk ble det funnet avvik, fortalte Argentinas sikkerhetsminister Anibal Fernandez til Radio Perfil. Det var færre passasjerer om bord enn det som stod oppgitt på passasjerlistene.

Det iranske personalet har blitt fratatt passene sine og oppholder seg nå på et hotell utenfor hovedstaden. De får ikke forlate landet.

Journalister venter utenfor hotellet hvor flypersonalet oppholder seg utenfor hovedstaden Buenos Aires. De iranske personene er fratatt passet og kan ikke forlate landet. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Frykter Irans revolusjonsgarde

Ifølge en rapport FBI har overlevert argentinske myndigheter, er flyets pilot, Gholamreza Ghasemi, tilknyttet Irans revolusjonsgarde (IRGC), spesialstyrke kalt Quds-styrken og Hizbollah, melder Infobae.

USA har terrorlistet revolusjonsgarden.

Piloten skal også være sjef og styremedlem i Oeshm Fars Air, et selskap som ifølge USA er direkte involvert i terroraktivitet ved å drive frakt for Quds-styrken.

Oeshm Fars Air flyr fraktfly «under sivilt dekknavn» for Quds-styrken ved å for eksempel «smugle våpen og sensitivt utstyr fra Iran til Syria».

Det fikk den argentinske statsadvokaten til å beordre etterforskning av pilotens mulige terrortilknytning.

Til tross for at argentinsk etterretning og politi etterforsker det mistenksomme flyet, uttalte Argentinas president Alberto Fernández at det slettes ikke var noe irregulært med flyet.

Piloten er bare en uskyldig navnebror, uttalte han.

Argentinas president Alberto Fernández har kommentert fly-saken selv om den er under pågående etterforskning. Han mener det ikke er noe mistenkelig med flyet. Foto: Natacha Pisarenko / AP

– Det er ikke en navnebror, sa etterretningssjef Esteban Aquino i nabolandet Paraguay.

Også i Paraguay etterforskers flyet etter at det tidligere mellomlandet i landet fraktet med sigaretter.

– Han tilhører Quds-styrken, det er ingen tvil om, mener han.

Iran: Propaganda

Den føderale argentinske dommeren Federico Villena har satt sammen en arbeidsgruppe med de ulike sikkerhetsorganene i landet og FBI.

Politiet har sikret seg mobiltelefoner og andre dokumenter fra personalet.

Iranske myndigheter har på sin side uttalt at hendelsen er del av en propagandakampanje mot Iran, basert på vestlige lands ønsker om å gjenopprette atomavtalen fra 2015.

– Et «terrorist-flyskap

Flyet ble i januar solgt til Venezuela av det iranske flyselskapet Mahan Air.

USAs tidligere utenriksminister Mike Pompeo har tidligere kalt selskapet for et «terrorist-flyskap».

I 2020 ba Pompeo verdens land om å nekte flyselskapet mellomlandinger etter at Mahan Air fraktet «ukjent støtte» til regjeringen i Venezuela.

USA hadde innført en rekke sanksjoner mot både Iran og Venezuela.

«Dette er det samme terrorist-flyskapet som Iran har brukt til å flytte våpen og soldater rundt i Midtøsten», hevdet utenriksminister Pompeo.

Disse Boeing 747-300-flyene ble produsert mellom 1983 og 1990. Det er bare produsert 81 stykker.