Myndighetene har klargjort for redningsforsøk

Helsepersonell og dykkere har ankommet, og det kan bety at redningsaksjonen muligens igangsettes snart, men det er fortsatt uklart. Pressekonferansen, som skulle starte for 30 minutter siden, har ennå ikke begynt.

Pressefolk fikk i natt beskjed om å flytte på seg fra inngangen til grotten fordi redningsmannskapene trenger mer armslag. Men spekuleres også i om det kan være fordi personellet ved inngangen til grotten har irritert seg over de mer enn enn 1000 pressefolkene som har oppholdt seg i området.

– Alle som ikke er involvert i redningsarbeidet, må komme seg vekk fra området umiddelbart, sa politiet over høyttaleranlegget ved det gjørmete området som ligger like ved gruveinngangen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Etter en vurdering av situasjonen trenger vi området for å hjelpe ofrene, sa politiet.

Dykkere har foreløpig ikke gått inn i grottene, men en dykker sier til The Guardian at redningsaksjonen er nært forestående.

NRK er tilstede på pressekonferansen som begynner om kort tid. Foto: Roger Severin Bruland / NRK

Frykter mer nedbør

Været ser ikke lovende ut nå rundt klokken 04 natt til søndag norsk tid, det er meldt kraftig regn og tunge skyer ligger over fjellet hvor grotten her. Men de store nedbørsmengdene har ikke kommet ennå, noe som er viktig for at redningsaksjonen skal gå bra.

Tolv thailandske gutter mellom 11 og 16 år og deres 25 år gamle fotballtrener har vært innesperret grottekomplekset Tham Luang i Chiang Rai nord i Thailand i 15 dager, etter at kraftig regnvær sperret dem inne i grotten.

Det tar fire til fem timer å komme seg ut av grotten fra det punktet der de innesperrede er.