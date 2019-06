Myggen liker deg aller best når du er svett

– Forskningen gjeller alle mygg, også de vi har i Norge og Sverige, skriver forsker Marcus Stensmyr i en e-post til NRK.

Resultatet av forskningen er publisert i tidsskriftet Current Biology.

Det er tidligere kjent at myggen tiltrekkes av svettelukt, og melkesyre som vi mennesker skiller ut. Nå har forskerne gjort en ny oppdagelse på hvorfor myggen merker dette.

En ny brikke i «puslespillet»

Luktesansen til myggen har noe som kalles for Ir8a-gen, en reseptor (sansecelle). De bruker luktesensoren for å finne frem til mennesker og dyr.

Forskerne har funnet ut at Ir8a-reseptoren tiltrekkes spesielt av melkesyre, som mennesker produserer.

Dette er en liten brikke videre i forskningen om myggen, sier avdelingsdirektør dr.philos. for skadedyrkontrollen i Folkehelseinstituttet, Preben Ottesen. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Disse forskerne har gått finere ned i de genetiske luktmekanismene hos myggen. Det er langt fra løst, men de har funnet en ny brikke til puslespillet, forteller avdelingsdirektør dr.philos. for skadedyrkontroll i Folkehelseinstituttet, Preben Ottesen.

Ir8a (=iontropic reseptor 8a) er en så kalt co-reseptor. Det vil si at den ikke kjenner dufter alene, men er en komponent for at de reseptorene som merker duft skal kunne fungere riktig.

Forstyrrer luktesansen

Forskerne kom frem til en metode for å forstyrre myggens luktesans. Mygg som fikk endring i sin Ir8a viste at de ikke lenger var så tiltrukket av lukten av melkesyre. De reduserte aktiviteten med rundt 50 prosent.

– Ved å legge til dufter som maskerer lukten av melkesyre samtidig som man setter Ir8a ut av spill, kan lukten av menneske forsvinne fra myggens synsfelt, selv når vi svetter, opplyser forsker Marcus Stensmyr.

38 ulike stikkemygg-arter er registrert i Norge. Rundt halvparten av disse liker menneskeblod.

Det er kun hunnmyggene som stikker mennesker, for å skaffe seg proteiner til å legge egg. Hannmygg livnærer seg med nektar som for eksempel fra blomster.

Beskyttelse mot sykdommer

Ifølge Lunds universitet i Sverige er målet til forskerne å utvikle en duft som kan maskere lukten av melkesyre for å beskytte mennesker mot myggstikk. Arbeidet er spesielt med tanke på land sliter med sykdommer som overføres via myggen: malaria, gulfeber, denguefeber og zikaviruset.

– Jeg tror ikke det vil være nok å kamuflere lukten av melkesyre for å redusere evnen for myggen å finne verten sin. De finner det likevel, men mindre effektivt, sier Preben Ottesen.

Matthew DeGennero, som er en av forskerne bak den nye oppdagelsen, viser til en video de har laget:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Mye forskning

Det er forsket mye på mygg og hvorfor den tiltrekkes mot mennesker. Vi sender blant annet ut CO₂, som er en viktig faktor.

– Noen mennesker er mer attraktive for myggen enn andre. Enkelte kan ha komponenter i huden som myggen tiltrekkes mer av. Andre har ikke dette, sier Ottesen.

Han mener det er individuelle reaksjoner på hvor plagsom myggen kan være.

– Toleransen for mygg er mye mer variabel enn de faktiske forholdene. Noen opplever mygg som mye mer plagsomt enn andre, avslutter han.