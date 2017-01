Bakgrunnen for etterforskningen er en video som viser flere politimenn som sparker og slår landsbybeboere i delstaten Rakhine helt vest i landet. Videoen ble filmet i starten av november i fjor, og i helga fikk den stor oppmerksomhet i landet.

Tre politimenn fra videoen er så langt identifisert, og flere andre er under etterforskning.

– Ifølge de første meldingene er tre politibetjenter anholdt. Vi har regler og forskrifter for politiet. De vil bli straffet i henholdt til politiloven, sier myndighetenes talsperson Zaw Htay.

Flere medier hevder at det er denne videoen myndighetene i Myanmar nå skal etterforske:

«Ryddeoperasjoner»

FN fordømte tidligere i desember Myanmars behandling av rohingya-minoriteten, og FNs menneskerettighetssjef rettet sterk kritikk mot regjeringen i landet for dens behandling av minoriteten.

I tillegg har 23 nobelprisvinnere skrevet et åpent brev til FN om «at en menneskelig tragedie tilsvarende etnisk rensing og forbrytelser mot menneskeheten utspiller seg i Myanmar».

Desmond Tutu, Shirin Ebadi og José Ramos-Horta er blant fredsprisvinnerne som stiller seg bak oppropet.

Myanmar benekter imidlertid påstandene om overgrep og forsvarer de militære handlingene som «ryddeoperasjoner» for å utrydde rohingya-ekstremister.

Flykter til Bangladesh

Flere tusen rohingyaer har siden oktober flyktet over grensa til Bangladesh.

Tidligere har menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty anklaget Myanmars regjeringsstyrker for massemord, plyndring og voldtekt i sine operasjoner mot rohingyaer.

– Myanmars militære har rettet seg mot sivile rohingyaer i en følelseskald og systematisk voldskampanje. Menn, kvinner, barn, hele familier og hele byer har blitt angrepet og utsatt for overgrep, som en form for kollektiv straff, skrev Rafendi Djamin, sjef for Amnestys virksomhet i Sørøst-Asia og Stillehavet, i en uttalelse i desember.

Nesten alle rohingyaer nektes statsborgerskap og har bodd i mange år under bevegelsesrestriksjoner, som mange sammenligner med apartheid.