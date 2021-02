Myanmar-demonstranter: – Telenor må trosse militærets befalinger

WutHmon Win mener altså at Telenor skal la være å etterkomme ordren om å stenge ned landets datanettverk og blokkere Facebook, Twitter og Instagram.

WutHmon Win foran Telenors hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo i ettermiddag. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Vi ønsker å be dem om å trosse militærets befalinger om å stenge nettverkene og i stedet støtte demokratibevegelsen, sier hun.

Win legger til at Telenor er en av de største mobilaktørene i Myanmar og har mulighet til å hjelpe.

Telenor: – Følger loven

Telenor hevder at ordren om å stenge er hjemlet i Myanmars telekommunikasjonslov, og at de er nødt til å følge landets lover. Men selskapet har gjort det klart overfor myndighetene at de er bekymret.

– Vi har understreket til myndighetene at tilgang til mobiltjenester alltid bør opprettholdes, særlig i perioder med konflikt, for å sikre folks fundamentale rettigheter til ytringsfrihet og tilgang til informasjon, heter det i en pressemelding som Telenor sendte ut tidligere i dag.

Ifølge WutHmon Win er det nå umulig å få kontakt med familie og venner i Myanmar via internett.

En mindre gruppe demonstranter dro fra Stortinget ut til Fornebu for å sende en klar beskjed til Telenor. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Må velge side

Blant demonstrantene foran Stortinget var det flere som mener at det er mulig for Telenor å ikke følge ordre. En av dem er Nan Kyi Aye, som representerer Karenfolket i Myanmar.

– Telenor er jo fra Norge og må stå for de menneskerettighetene som Norge har. I stedet for å stå sammen med folket, har de valgt å stå sammen med militæret. Jeg vil gjerne si til Telenor, dere må avklare med dere sjøl om hvilken side dere vil stå på!

Et sted mellom 80 og 100 demonstranter hadde møtt opp foran Stortinget i dag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi jobber kontinuerlig for å sikre et stabilt nettverk for våre kunder i Myanmar og håper å få åpnet de nedstengte tjenestene igjen så fort det lar seg gjøre, skriver kommunikasjonssjef Hanne Knudsen i Telenor i en e-post til NRK.

Hanne Knudsen er kommunikasjonssjef i Telenor. Foto: Telenor Group

– Løslat Suu Kyi!

Blant demonstrantene var det også en familie på tre som har vært i Norge siden 2006. De var mest opptatt av at Aung San Suu Kyi må løslates.

Hun er leder for partiet som vant valget i november, Nasjonalligaen for demokrati, NLD. Men militæret hevder at seieren skyldtes valgfusk, og pågrep henne i forbindelse med kuppet mandag.

Aung Myo (t.h.) sammen med kona Nyo Nyo Ma (midten) og sønnen Mike Shein Foto: Su Thet Mon / NRK

– Vi krever at de løslater Aung San Suu Kyi og gjenoppretter demokratiet, sier Aung Myo.

Han ble fengslet av det daværende militærregimet i 1988 og kom til Norge via Thailand.

– Jeg hadde ikke trodd at vi skulle stå og protestere mot militæret nesten 40 år senere, sier sønnen Mike Shein.

Store demonstrasjoner i Myanmar

Tusenvis av mennesker har demonstrert i Yangon i dag, melder AFP.

– Militærdiktaturet vil mislykkes, mislykkes, demokratiet vil vinne, vinne, ropte demonstrantene.

Demonstrantene i Yangon krever også gjenåpning av internett. Foto: Reuters Tv / Reuters

Også i hovedstaden Naypyidaw var flere hundre ute i gatene.

De krever at blokaden av internett og sosiale medier oppheves og at Suu Kyi løslates.

Mange av demonstrantene var kledd i rødt, som er fargen til Suu Kyis parti.