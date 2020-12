Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Køene er lange utenfor matbutikker over hele Storbritannia nå.

Maxine Brooks og sønnen Charlie tyr til det som mer og mer ligner hamstring. NRK møter dem utenfor Marks & Spencer i Ealing vest for London sentrum.

– Det ser ut til at folk begynner å få panikk. De ser på nyhetene at lastebilene står fast uten å komme videre, sier Maxine Brooks.

Hun frykter at hyllene kan bli enda tommere nærmere jul.

Folk har begynt å få panikk sier Maxine Brooks, som er ute og handler sammen med sønnen Charlie. Foto: Johana Bull / NRK

Kjedene advarer

De store matvarekjedene advarer om matmangel på grunn av stengte grenser til Europa. Det er særlig fersk kjøtt og fisk, samt frukt og grønt som forsvinner først, opplyser kjedene Sainsbury's og Tesco.

– Dette er helt forferdelig, men hva kan vi gjøre med det, sier Wendy Woldring oppgitt.

Wendy Woldring sier det blir en stusslig jul. Foto: Johan Bull / NRK

Hun står i kø med sin handlevogn og venter på å få komme inn i en av butikkene til matvarekjeden Waitrose i Ealing, vest i London.

Og Woldring legger til at hun bor alene og at 2020 har vært et vanskelig år.

– Ikke mye til julefeiring dette. Det har vært et redselsfullt år. Forhåpentligvis blir neste år bedre, sier hun, i det køen beveger seg langsomt videre.

Vogntog parkert på rullebanen til den nedlagte flyplassen Manston i Kent. Den ligger 30 kilometer fra fergeterminalen ved Dover. Foto: WILLIAM EDWARDS / AFP

Flyplass for lastebiler

I havna i Dover i Kent står 1500 vogntog og trailere helt fast. Opptil fem tusen kjøretøyer er forhindret fra å kjøre videre og venter i området nær fergeterminalen. Myndighetene har tatt i bruk gamle flystriper for å få plass til alle.

Lastebilsjåfør Grieg Mazurek, en av de mange tusen som venter, sier til BBC at det ikke har skjedd noe på de første 48 timene, men han håper på en positiv melding snart.

– Alle sier det skal skje noe, at noen skal ta en avgjørelse, sier Mazurek

Frankrike har stengt grensen av frykt for det mer smittsomme koronaviruset som ble oppdaget i Sør-England. Meningen var at stengingen skulle vare i 48 timer, og åpne igjen før midnatt i kveld. Men nå er alt usikkert.

Priti Patel innenriksminister i Storbritannia Foto: VICTORIA JONES / AFP

Hurtigtesting, én mulig løsning

– Det er i begge parters interesse at vi fortsetter disse samtalene, så får vi se hva som kommer ut av dem i løpet av dagen, sa Storbritannias innenriksminister, Priti Patel, til britiske journalister tidligere tirsdag.

Hurtigtesting av sjåførene ved hjelp av den britiske hæren kan bli løsning.

Tirsdag kveld lempet Frankrike noe på innreiseforbudet fra Storbritannia for borgere som vanligvis oppholder seg i Frankrike eller et annet EU-land. Men det kreves at de kan legge fram en negativ koronatest som ikke er eldre enn 72 timer.

Testen må også kunne fange opp den nye varianten av koronaviruset som er påvist i Storbritannia.

Den britiske samferdselsministeren Grant Shapps sier til Reuters at de skal begynne å teste langtransportsjåfører onsdag.

I Storbritannia kan en hardt prøvet befolkning vente seg enda strengere lockdown-tiltak etter nyttår fordi smittetallene øker og sykehusene fylles opp.

Bakgrunnen for det som nå skjer er at en mutasjon av koronaviruset som er mer smittsomt, er oppdaget i Storbritannia. Det førte i helgen til stans i flyforbindelsene til flere land. Og Frankrike stengte grensene mot Storbritannia for all transport.