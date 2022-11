Twitter startet nedbemanning og varslet de ansatte om jobbstatusen via e-post fredag.

Ansatte som har fått oppsigelse, skal ha fått tilbud om tre måneder sluttvederlag.

– Alle som mistet jobben sin fikk tilbud om tre måneder sluttvederlag, som er 50 prosent mer enn det som er lovpålagt, opplyser Musk via Twitter.

Musk har ikke opplyst hvor mange som har fått oppsigelse.

Men ifølge kilder til Washington Post skal rundt halvparten av de 7500 ansatte i selskapet ha fått sparken.

– Når det gjelder nedbemanningen i antall ansatte i Twitter, var det dessverre ingen annen utvei når selskapet taper over 4 millioner dollar per dag, skriver Elon Musk på Twitter natt til lørdag.

Summen han oppgir tilsvarer rundt 40 millioner norske kroner.

Storselskaper dropper annonser

Flere store selskaper har stoppet reklameannonsene sine hos Twitter, på grunn av bekymring for at det vil bli mindre moderering og mer feilinformasjon på plattformen.

– Det har vært et massivt fall i inntekter på grunn av aktivistgrupper som har presset annonsører, skriver Musk.

Elon Musk under konferansen Annual Baron Investment Conference i New York fredag 4. november. Foto: Baron Capital / AP

90 prosent av inntektene til Twitter kommer fra reklameinntekter, skriver The Guardian.

Storselskaper som General Mills har satt Twitter-annonseringen på pause for å se an kursen plattformen vil ta under Elon Musks ledelse.

General Motors ble i forrige det første selskapet til å midlertidig slutte med reklame på plattformen, og ifølge Wall Street Journal har også bilprodusent Volkswagen, legemiddelgiganten Pfizer og Oreo-produsenten Mondelez bestemt seg for å gjøre det samme.

Twitters hovedkvarter i San Francisco i California. Foto: SAMANTHA LAUREY / AFP

Biden: – Spyr ut løgner

USAs president Joe Biden kommenterte Elon Musk sitt oppkjøp av Twitter under et arrangement fredag.

Presidenten er bekymret for at plattformen brukes til å spre feilinformasjon.

– Musk har kjøpt en plattform som spyr ut løgner over hele verden, sa Biden ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Det finnes ingen redaktører igjen i USA. Det finnes ingen redaktører. Hvordan kan vi forvente at barna våre skal kunne forstå hva som er på spill.

Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Sier seg forpliktet til moderering

Musk har også retvitret en rekke meldinger fra selskapets sikkerhetssjef Yoel Roth.

Ifølge Roth er 15 prosent av hans stab avskjediget. Hans ansatte som jobber med moderering er minst berørt, skriver han.

– Flesteparten av våre mer enn 2000 moderatorer er ikke berørt av dette, tvitret Roth fredag.

Foto: Skjermdump fra Twitter

Natt til lørdag skriver også Musk på Twitter at de fortsetter med moderering:

– Nok en gang, for å gjøre det klinkende klart: Twitters sterke forpliktelse når det gjelder moderering av innhold forblir fullstendig uendret.

– Faktisk har vi denne uken sett at hatefulle ytringer til tider har falt under de tidligere nivåene, stikk i strid med det du kan ha lest i mediene, skriver han.