Musk lurer på om OpenAI gjør noe farlig

I de siste dagene har det stormet i og rundt det amerikanske teknologiselskapet OpenAI. Det begynte fredag med at sjefen fikk sparken av styret. Styret mente at Samuel Altman ikke hadde vært ærlig. At han hadde holdt noe skjult.

Selskapet skriver i en melding at Altman ikke hadde vært åpenhjertig nok i sin kommunikasjon med styret. At dette hindret styret i å gjøre jobben de var satt til å gjøre.

Styret sier i samme melding at selskapet med vilje er strukturert slik at det skal fremme kunstig intelligens som et gode for menneskeheten. At styret arbeider med dette som mål og legger til at selskapet trenger en ny ledelse i tiden som kommer.

OpenAI lanserte i ChatGPT i november 2022. Den såkalte store språkmodellen førte til en ny debatt om kunstig intelligens.

ARBEIDET MED NOE: Styret mistet tilliten til Samuel Altman. De mente han ikke var ærlig i sin kommunikasjon, og at det forhindret styret i å gjøre den jobben de var satt til å gjøre. Foto: Reuters

Mener verden må få vite

Elon Musk var med på å starte OpenAI i 2015. Målet var å utvikle kunstig intelligens på en trygg måte. Han trakk seg ut av selskapet i 2019.

Elon Musk har gjentatte ganger advart om at KI kan bety undergangen for menneskeheten.

Det han frykter mest er at et selskap skal utvikle en kunstig intelligens som er mye mer intelligent enn menneskene. At denne intelligensen vil føle seg truet av menneskene, og derfor vil forsøke å utrydde dem.

En annen frykt er at kunstig intelligens skal bli så dominerende bedre til intellektuelle oppgaver at store deler av arbeidsstyrken vil miste jobbene sine.

Natt til tirsdag skriver Musk følgende om oppsigelsen av Altman:

– Hvorfor en så drastisk handling? Dersom OpenAI gjør noe som potensiellt kan skade menneskeheten, så må verden få vite om det.

KAN HA GJORT ET KUPP: Sjefen i Microsoft, Satya Narayana Nadella, sier at selskapet fortsatt vil samarbeide med OpenAI, men åpner samtidig for å ta over de ansatte. Foto: Reuters

Microsoft kan ta over

Oppsigelsen fikk store konsekvenser. Altman og flere andre sentrale i OpenAI får nye stillinger i giganten Microsoft. Nesten alle de ansatte i OpenAI har skrevet under et opprop om at de slutter dersom ikke Altman får jobben tilbake og styret går.

Microsoft sier at Altman skal stå i spissen for et nytt forskningssenter, og at døren er åpen for andre som vil jobbe der.

Microsoft er største investor i OpenAI. Selskapet har en avtale som gir det full bruksrett til nesten alle patenter og annen intellektuell eiendom OpenAI har utviklet. OpenAI bruker allerede skytjenestene til Microsoft og er avhengig av selskapets infrastruktur.

Mandag steg aksjekursen til Microsoft med to prosent til den høyeste kursen noensinne.

KASTET SJEFEN: Sjefsforsker i OpenAI, Ilya Sutskever, sitter også i styret i selskapet. Han skal ha hatt en lederrolle i å kaste sjefen. Senere har han sagt at han angrer på handlingen. Foto: AFP

Skal arbeide etisk

Styret i OpenAI har et spesielt mandat. Vanlige selskap har et styre som skal sørge for at investorene får mest mulig penger igjen for sin investering. Styret i OpenAI har ingen slike forpliktelser.

Oppgaven til styret er å sørge for at utviklingen av KI er etisk og forsvarlig. At KI skal hjelpe menneskeheten og gjøre livet til menneskene bedre.

Det er dette styret som sparket sjefen for selskapet.

For å sikre at styret kan styre selskapet i den retningen, ble OpenAI stiftet som et «ikke-profitt-selskap». Det skal derfor ikke jakte etter å tjene penger for å tjene penger, men bry seg om kjerneoppdraget.

DOMINERER: ChatGPT vokser raskt og har til nå ledet an i kampen om kundene. Foto: AFP

Tjente likevel mye penger

Denne modellen begynte å slå sprekker etter at ChatGPT ble lansert. Selskapet fikk mange betalende kunder. De utviklet nye versjoner av språkmodellen. ChatGPT greide å gjøre mer og mer.

Andre teknologiselskaper lanserte sine versjoner og forsker nå intenst på utvikling av KI.

OpenAI ledet feltet, og det foregikk en hurtig utvikling av ChatGPT. Selskapet var et av de raskest voksende i Silicon Walleys historie. Det kunne ligge an til å ta en plass ved siden av «De fem store».

Hva OpenAI nå utvikler ChatGPT og andre KI-systemer til, er ukjent.