Amerikanske F-22 jagerfly har på dramatisk vis skutt ned en mulig spionballong og to andre flygende objekter over Nord-Amerika.

Søndag kveld sier kongressmedlem Jack Bergman fra Michigan at det amerikanske militæret har «tatt ned» et nytt objekt over Lake Huron.

Det skjer samtidig som Canada opplyser at de har stengt et luftrom over Ontario, som grenser til Michigan.

Ballongen ble skutt ned over Sør-Carolina i USA forrige helg, mens det som ble omtalt som et flygende objekt på størrelse med en bil ble skutt ned over Alaska fredag. Lørdag ble en sylinder skutt ned over Yukon i Canada.

Hovedlærer Tom Røseth ved Forsvarets høgskole. Foto: Forsvaret

Få detaljer er kjent, men amerikanerne mener seg sikre på at ballongen de skjøt ned var utstyrt med spionutstyr fra Kina.

Kina på sin side insisterer på at det var en værballong på avveier, og har reagert kraftig på nedskytingen. I forrige uke kom en uttalelse om at ballongens tilstedeværelse over USA skyldtes vinden, og var et «uhell»,

– Kina har alltid overholdt folkeretten og respektert suvereniteten og den territoriale integriteten til alle land, sa det kinesiske utenriksdepartementet i en uttalelse i forrige uke. De understreket at Kina har ingen hensikter om å krenke et annet lands territorium eller luftrom.

– Dersom det stemmer at alle tre objektene kommer fra Kina, er det grunn til å tro at de alle sammen er del av en kinesisk strategi for å spionere på, og provosere USA, sier hovedlærer i etterretning Tom Røseth ved Forsvarets høgskole til NRK.

Han legger til at spionballonger og flygende objekter mot USA og Canada kan være Kinas ønske om å vise seg som stormakt

Kinesisk spionprogram

USA hevder de har kjent til det kinesiske luftballong-programmet i 10 år.

Fordelen med luftballonger er at de kan fly langt i en gunstig vindretning fra f.eks. Kina. Droner har kortere rekkevidde og må i tilfelle være sendt opp fra et fartøy i Stillehavet.

En ballong er heller ikke så lett å oppdage på radar om man ikke aktivt leter etter dem.

Alle slike objekter flyr lavt, er billige og får tatt gode bilder sammenlignet med dyre spionsatellitter.

Ombord har de utstyr for å lytte til og lokalisere militær kommunikasjon, som f.eks. kommunikasjon mellom pilotene i et F-35 jagerfly og hovedbasen, eller følge radarsystemer.

Ballongen ble skutt ned og landet ved kysten av Sør-Carolina 5. februar. Foto: PETTY OFFICER 1ST CLASS TYLER TH / AFP

Ballongene fløy over områder i USA som har enormt med radarutstyr og hvor det er lagret atomvåpen og store bombefly. Store mengder data kan bli samlet inn.

– Dette kan gi kunnskap om USAs måte å kryptere militære meldinger på, hvilke radarer som slår inn hvor, eller man kan finne ut hvilket beredskapsnivå amerikanerne er på til enhver tid, sier Røseth.

Stormaktsspill

USA og Kina har vært rivaliserende stormakter lenge. Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014, og den storstilte russiske angrepskrigen i Ukraina som startet for et snart ett år siden har ført til at Kina har kommet mer i skyggen.

Å sende ut spionballonger kan ses på som en politisk beskjed fra Kina om at de gjerne vil komme mer på banen igjen. Det er heller ikke sikkert president Xi Jinping er direkte involvert, men at det er hauker i den kinesiske ledelsen som vil provosere fram en reaksjon, ifølge Røseth.

– Å sende en ballong innebærer en stor risiko for motreaksjoner, men det kan representere et ønske om å gjøre seg mer synlige overfor USA igjen, sier han.

Ønsket om å vise muskler som stormakt går begge veier, mener seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han sier USA har Kina svært høyt oppe på agendaen til tross for Ukraina-krigen. Gåsemyr peker på at det er stor etterretningsaktivitet mellom Kina og USA og at ballongen ikke var så avansert teknisk at den var egnet til å sende et sterkt politisk signal til USA.

Hans Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Foto: Christopher Olssøn / Christopher Olssøn

Den kinesiske reaksjonen om at det var en værballong på avveier virker og lite planlagt, mener han. Men geopolikken i verden er i endring og også USA har behov for å vise muskler.

– Det er og et behov i USA for å vise Kina at de både har tekniske og analytiske evner til å reagere, ser Gåsemyr.

NUPI-forskeren mener det skal bli interessant å se hva som blir etterspillet av ukens spiondrama blir. Om det blir et mer aggressivt spill mellom USA og Kina, eller om konfliktnivået blir tatt ned.

Søndag sier en talsperson fra Det hvite hus at de siste objektene, som er skutt ned over Alaska og Canada, ikke ligner på den kinesiske ballongen. Vedkommende gjentar også at objektet er mye mindre.