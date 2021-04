Mulig problem også med Janssen-vaksinen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I USA er det oppdaget noen få tilfeller av blodpropp blant personer som har fått vaksinen fra Janssen. Denne vaksinen er tidligere kjent som Johnson & Johnson-vaksinen. Blodpropptilfellene er av samme type som de som er knyttet til AstraZeneca-vaksinen.

Totalt er det oppdaget fire tilfeller. Tre av dem var ikke kjent fra før, mens ett oppsto under fase-tre-undersøkelsen av vaksinen. En av de vaksinerte mistet livet.

Det europeiske legemiddeltilsynet EMA har derfor opprettet det de kaller en signal-sak, en gransking, i forbindelse med Janssen-vaksinen.

Vaksinen er godkjent for bruk i Europa, og den skal etter planen bli tatt i bruk innen få uker.

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen mener det er viktig at EMA ser grundig på alle mulige problemer i forbindelse med vaksiner som kan, og bli, tatt i bruk. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ikke slått fast

– Alle bivirkninger vil inngå i hvordan vaksiner skal brukes i Norge, sier medisinsk-fagdirektør i Statens legemiddelverk Steinar Madsen.

Han mener det er viktig å få fram at det handler om meget sjeldne, og bare mulige, bivirkninger av Janssen-vaksinen.

– Det ikke fastslått foreløpig at det er noen sammenheng mellom disse tilfellene og Janssen-vaksinen, sier Madsen.

Smitteverndirektør Geir Bukholm mener bortfall av Janssen-vaksinen vil få svært liten betydning for gruppene som har høyest risiko for å få alvorlig covid-19. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kan få store konsekvenser

Det er fortsatt ikke bestemt om AstraZeneca-vaksinen skal bli tatt inn igjen i det norske programmet. Doser fra AstraZeneca er likevel inne i tidsplanen for fullvaksinering som Folkehelseinstituttet har offentliggjort.

I den planen er det også store mengder Janssen-vaksine. Den er spesielt viktig for programmet, fordi den blir gitt i én dose, og kan dekke mange årskull på forsommeren.

– Dersom både AstraZeneca- og Janssen-vaksinen tas ut av vaksinasjonsprogrammet, vil vi få en forsinkelse på 9 til 13 uker før alle over 18 år er vaksinert, opplyser smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet Geir Bukholm.

Etter planen kommer de virkelig store mengdene med Janssen-vaksine først i juni. Så den er tiltenkt de gruppene som da gjenstår.

– Et bortfall av Janssen-vaksinen vil derfor ha svært liten betydning for risikogruppene, opplyser Bukholm.

Virus-vektor

AstraZeneca- og Janssen-vaksinene er basert på den samme teknologien. De er såkalte virus-vektor vaksiner. Det betyr at de bruker et adenovirus, et forkjølelsesvirus, til å levere genetisk informasjon til muskelceller i kroppen din.

Denne informasjonen bruker cellene til å bygge nær kopier av spissene på koronaviruset. Immunforsvaret oppdager disse spissene, og det setter i gang vaksinasjonsprosessen.

Dersom reaksjonen som er knyttet til AstraZeneca-vaksinen kommer på grunn av selve viruset, så åpner det for at alle de andre vaksinene basert på samme teknologi har dette problemer.

Det vil i så fall i tillegg til Janssen-vaksinen også kunne gjelde den russiske Sputnik V.

Flere dødsfall i Russland

EMA bekrefter nå at de har mottatt informasjon om mulige alvorlig komplikasjoner i forbindelse med Sputnik-vaksinen. Flere av de vaksinerte har mistet livet. Dette er informasjon som de ikke har fått gjennom offisielle russiske kanaler, men fra en varsler.

En rekke bivirkningsrapporter som tidligere ikke har vært kjent er nå lekket på nettet. Det skriver EU Observer.

Sputnik-vaksinen er under vurdering av EMA for bruk i Europa.

De alvorlige komplikasjonene favner over et bredt spekter, og det er ikke beskrevet noe som kan direkte knytte dem til de samme alvorlige bivirkningene som er observert i forbindelse med vaksinen fra AstraZeneca.