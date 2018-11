Mueller mener Manafort har brutt tilståelsesavtale

– Manaforts «løgner og forbrytelser» under flere avhør med etterforskere som jobbet for Mueller og FBI, fritar FBI fra alle løfter de ga Manafort i tilståelsesavtalen, heter det i dokumentet som ble levert inn for retten mandag, og som New York Times har fått tak i.

Det kommer ikke fram hva Manafort skal ha løyet om.

Risikerer fengsel

Det angivelige avtalebruddet kan bety at Manafort (69) ikke får en mildere straff i bytte mot hans tidligere samarbeid med Mueller. Han kan også på nytt siktes for banksvindel etter at siktelsen ble fjernet som følge av tilståelsesavtalen, og risikerer flere år i fengsel.

Manafort selv nekter for å ha løyet i avhørene, og hans forsvarere sier han «mener å ha gitt sannferdig informasjon».

Under rettsmøtet ba påtalemyndigheten om at det blir satt en dato for når Manafort skal dømmes.

Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort. Foto: Matt Rourke / AP

Russland-etterforskning

Den tidligere valgkampsjefen inngikk midt i september en avtale med påtalemyndigheten og erklærte seg skyldig i to tiltalepunkter som omhandlet å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene. Ingen av tiltalepunktene omhandlet Trumps valgkamp.

Manafort har sittet fengslet siden han inngikk avtalen, og har kontinuerlig vært i kontakt med etterforskerne.

Spesialetterforsker Robert Mueller har gransket om medarbeidere i Trumps valgkampanje hadde inngående kjennskap til eposter stjålet fra Demokratene og Hillary Clinton som WikiLeaks la ut. Mueller har tiltalt en rekke navngitte russere som skal ha stått bak datainnbruddet der epostene ble stjålet.