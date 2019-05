Mueller kritiserer Barrs sammendrag av Russland-rapporten

Spesialetterforsker Robert Mueller mener USAs justisminister William Barrs sammendrag av Russland-rapporten manglet kontekst.

I ettermiddag skal Barr vitne i Senatets justiskomité, som har kalt ham inn for å svare på spørsmål om Mueller-rapporten.

I mars sendte Mueller et brev til Barr hvor han skrev at sammendraget manglet kontekst og substans, ifølge Washington Post , som har fått tilgang til brevet.

Brevet ble sendt 27. mars, tre dager etter at Barr publiserte sammendraget.

– Det er nå offentlig forvirring rundt kritiske aspekter av resultatene fra vår etterforskning. Det truer vårt mandat, som er å sikre full offentlig tillit til utfallet av etterforskningen, skrev han.

En talsperson for Mueller ønsker ikke å kommentere saken overfor avisen. En talsperson for det amerikanske justisdepartementet sier de noterte seg Muellers tilbakemelding og sier de ble overrasket over at Mueller hadde slike bekymringer.

I brevet ba Mueller om at deler av rapporten skulle offentliggjøres, opplyser kilder til avisen.

Om lag en måned senere, 18. april, ble en sladdet utgave av den 448 sider lange rapporten publisert. Dette kom etter krav fra demokratene i Kongressen.