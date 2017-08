Mueller har oppnevnt storjury i Russland-etterforskningen

Den amerikanske avisa siterer to ikke navngitte kilder med nær kjennskap til etterforskningen. Muellers avgjørelse er et tegn på at etterforskningen er kommet inn i en mer konkret fase.

Han vil nå ha myndighet til å kreve utlevering av dokumenter og stevne vitner som må forklare seg under ed. Han vil også kunne ta ut tiltale.

Blant spørsmålene som blir etterforsket er hvorvidt president Donald Trumps valgkampteam samarbeidet med Russland for å påvirke presidentvalget under valgkampen i fjor høst.

Trump har gang på gang avvist anklagene. Han mener han er offer for en politisk heksejakt

En storjury er en gruppe vanlige borgere som bak lukkede dører vurderer bevismateriale og hvorvidt det er begått straffbare handlinger.

Jobbet de siste ukene

Ifølge kildene til Wall Street Journal har den begynt arbeidet sitt i løpet av de siste ukene.

Tidligere i uka meldte Reuters at Mueller har fått med seg en tidligere tjenestemann i justisdepartementet, Greg Andres, i sitt etterforskningsteam, som nå består av 16 jurister.

Mueller ble utnevnt til spesialetterforsker i mai. Han har den siste tiden vært under økende press ettersom Trump gjentatte ganger har uttrykt skepsis til etterforskningen.

I Kongressen er det stor bekymring for at Trump vil forsøke å fjerne Mueller. Trump skal også ha blitt stadig mer sint ettersom Mueller har utvidet etterforskningen til også å gjelde Trumps tidligere forretningsavtaler.

Donald Trump talte i West Virginia torsdag kveld. Foto: Evan Boggs / AP

Kalte Russland-innblanding fiksjon

Trump holdt selv en tale i West Virginia torsdag kveld, der han kalte en eventuell russisk innblanding i presidentvalget for fiksjon fra ende til annen.

– Vi vant ikke på grunn av Russland. Vi vant på grunn av dere, sa Trump i talen som fortonet seg som den reneste valgkamp.

I et forsøk på å appellere til sine kjernevelgere, sa han at hans fiender prøver å narre dem vekk fra lederskapet de ønsker med en falsk historie som er nedverdigende for oss alle, og viktigst, nedverdigende for vårt land og nedverdigende for vår grunnlov.

– Grunnen til at demokratene bare snakker om den fullstendig oppdiktede Russland-historien, er at de ikke har noe annet å komme med, ingen agenda, ingen visjon. Russland-historien er en komplett fabrikasjon. Det er bare en unnskyldning for det største tapet i amerikansk politikks historie, utbasunerte han.

Under en valgmøtet presenterte også Trump en gladnyhet for republikanerne,

Den demokratiske guvernøren fra Vest-Virginia Jim Justice, har skiftet parti, og regner seg nå som republikaner.