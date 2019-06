Mueller går med på åpen høring om Russland-etterforskningen

Den tidligere spesialetterforskeren skal forklare seg for justiskomiteen og etterretningskomiteen onsdag 17. juli.

Det kommer frem i en pressemelding fra demokratene Jerold Nadler og Adam Schiff sendt ut sent tirsdag kveld amerikansk tid. De to leder henholdsvis justis- og etterretningskomitéene i Representantenes hus.

Demokraten Jerry Nadler leder justiskomiteen i Representantenes hus. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Mueller har tidligere uttalt at det ikke ville være riktig av ham å vitne i Kongressen. På en pressekonferanse i mai sa han at han helst ville slippe å forklare seg for Kongressen, og at rapporten på nesten 500 sider var vitnemålet hans.

– Et vitnemål vil ikke gi noe mer innsikt enn den skriftlige rapporten vi har levert. Den inneholder våre funn og beviser. Ordene som er brukt er nøye valgt ut, og de får tale for seg selv, sa Robert Mueller på pressekonferansen.

Se hele pressekonferansen til Robert Mueller her.

Forklarer seg likevel

Mueller har nå bestemt seg for å vitne etter å ha blitt stevnet av kongressmedlemmer.

«Amerikanere har bedt om å høre direkte fra spesialetterforskeren, slik at de kan forstå hva han og teamet hans undersøkte, avslørte, og fant ut om Russlands angrep på demokratiet vårt. Trumps-kampanjens aksept og bruk av den hjelpen. Og president Trump og hans medhjelperes hindring av etterforskningen av dette angrepet», skriver de to i pressemeldingen, gjengitt av NBC News.

To år med etterforskning

Mueller overleverte i mars etterforskningen av president Donald Trump og Russland til justisminister William Barr.

Rapporten om mulig russisk innblanding i presidentvalget er resultatet av nesten to år med gransking og intervju med 500 vitner.

Mueller-rapporten slo fast at verken Donald Trump eller noen av hans nære medarbeidere samarbeidet med russere for å påvirke valgresultatet i 2016.