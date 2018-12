Møtte både Maren og Louisa – og de drapsmistenkte

Imerhade møter NRK i Imlil fredag formiddag. Han forteller at lokalbefolkningen fortsatt er preget av det grusomme dobbeltdrapet i fjellene en times tid unna.

– Vi prøver å legge det bak oss, men det vil ta tid. Alle snakker om det her. Vi er opprørt, forteller Imerhade til NRK.

Møtte kvinnene og mennene

REGISTRERT: Ueland og Jespersen registrerte seg på en liste over turister som ikke ønsket å ha med guide på fjellturen. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Imerhade fortalte i et intervju med NTB i går at han hadde møtt de Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) i landsbyen få dager før de la ut på turen mot toppen av fjellet Toubkal i Atlasfjellene.

– De var i godt humør da de var på guidekontoret vårt. Vi gikk gjennom utstyret deres for å se at de hadde alt de trengte. Så rådet vi dem til å ta med seg en lokal guide, men de sa at de ønsket å gå på egen hånd, forteller Imerhade til NRK.

ÅSTED: På stedet der kvinnene ble funnet drept er det lagt ned blomster og hilsener. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Kvinnene registrerte seg på en liste over turister som legger ut på egen hånd uten guide, da Imerhade møtte dem på kontoret onsdag formiddag i forrige uke.

Guiden forteller at han også møtte de fire mennene som nå er arrestert for dobbeltdrapet i landsbyen.

– De ankom fredag. De sa at de var kommet for å ta seg en liten tur opp i fjellene, forteller Imerhade til NRK.

Mennene kjøpte melk og vann i landsbyen og hadde med seg et telt.

Mandag ble de to kvinnene funnet drept i fjellet, en times gåtur fra Imlil.

Kripos ønsker ikke å uttale seg om hjemtransporten av båren, men bekrefter at Maren Ueland vil bli obdusert i Norge. Når båren med den drepte 28-åringen blir fløyet videre til Norge, er ikke kjent.

– Turistene kommer fortsatt

SJOKKERT: Hanna Pauli og Torsten Buchholtz skal på dagstur i fjellene. De er sjokkert over dobbeltdrapet. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Imerhade var senest i går sammen med turgruppe i området hvor kvinnene ble drept.

– Vi har fortsatt turer, og så langt har det ikke kommet noen kanselleringer, forteller han.

I Imlil møte NRK de tyske turistene Torsten Buchholtz og Hanna Pauli som er i ferd med å legge ut på en dagstur i fjellene.

– Vi er ikke redde, men vi ble sjokkert over det tragiske som har skjedd. Vi skal være veldig forsiktige, sier de til NRK.

Sverget troskap til IS

Fire menn i alderen 25–33 år pågrepet for dobbeltdrapet. Den første mistenkte ble pågrepet av politiet i et nabolag i byen Marrakech tirsdag.

Tidlig torsdag morgen ble de tre siste pågrepet om bord på en buss på vei ut av den samme byen. Ifølge lokale medier hadde mennene gjemt flere kniver om bord på bussen. Mennene hadde endret utsende sitt, blant annet ved å fjerne skjegget for å ikke bli oppdaget av politiet.

SE VIDEO: De fire mistenkte ble fanget opp av et overvåkingskamera i landsbyen, forteller NRKs reporter Runar Henriksen Jørstad.

Torsdag ettermiddag kunne NRK fortelle at de fire mennene som er mistenkt for drapet hadde sverget troskap til terroristorganisasjonen IS.

I en video som dukket opp på internett, sitter mennene foran et hjemmelaget IS-flagg.

Kripos opplyser til NRK at de har fått bekreftelse fra sine marokkanske kolleger om at de fire som er pågrepet er identiske med mennene som dukket opp i propagandavideoen.

Ifølge Kripos skal videoen ha blitt spilt inn i forrige uke.