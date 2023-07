CO₂ i atmosfæren 424 ppm 1,5-gradersmålet +1,06 °C Les mer om klima

– Rosebank er eid av Equinor, som igjen er deleid av den norske stat. Dette er en overføring av penger og velferd fra Storbritannia til Norge.

Alexander Armitage står på en av Shetlands mange hvite og vakre sandstrender og ser utover havet. Langt der ute skal Equinor bygge en ny olje- og gassplattform, hvis den britiske regjeringen gir prosjektet grønt lys.

Alex Armitage fra Det grønne partiet i Skottland vil stanse Equinors utbygging av oljefeltet Rosebank. Han sitter i øyrådet på Shetland. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Den beslutningen er ventet i løpet av sommeren. Da er det norske selskapet klart til å sette i gang umiddelbart, opplyser Equinor til NRK.

Men lokalpolitiker Armitage i Scottish Greens mener klimaendringene gjør at den beste bruken av oljen er å la den ligge.

– Ikke mer Equinor!

Shetlandsøyene er Skottlands og Storbritannias nordligste punkt. Her, langt til havs, hekker lundefugl, alker og skarv i klippene som stuper rett ned i havet. En sel soler seg på en stein i havgapet. Vi er nærmere Bergen enn Edinburgh.

Stedsnavn på Shetlandsøyene bærer tydelig preg av den 600 år lange perioden under norsk styre. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Men i hovedstaden med det norskklingende navnet Lerwick, Leirvik, lager en liten gruppe shetlendere mye bråk. Noen slår på store trommer, andre holder plakater som oppfordrer til å stanse prosjektet. Taktfast roper de:

– Ikke mer Equinor. Ikke mer Equinor! La oljen ligge. La oljen ligge!

Alex Armitage håper å få hjelp til å stanse prosjektet fra landet som styrte øygruppen i 600 år; fra Equinors hjemland Norge.

– Vi vil at det norske folk skal få Equinor fra å bygge ut Rosebank-feltet, sier han.

Han har tatt turen fra den vakre stranden til byen for å lede demonstrasjonen. Det har vært flere slike i mange britiske byer den siste tiden. Armitage sitter i øyrådet på Shetland.

Britenes største uutviklede oljefelt

Rosebank omtales som britenes største uutviklede olje- og gassfelt. Beregnet størrelse er 300 millioner fat, noe som ifølge Equinor tilsvarer cirka en tidel av det norske Johan Sverdrup-feltet.

Øygruppa har et rikt fugleliv. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Shetland kan takke oljen og gassen for sin velferd. I tillegg til at oljen har gitt arbeidsplasser, har Shetland sitt eget oljefond, litt som Norges. Det har sørget for at øyboerne er bedre stilt enn briter mange andre steder.

Armitage sier selv at han er alene om å uttrykke motstand mot nye oljefelt i øyrådet på Shetland.

– Jeg vet det er store endringer jeg foreslår. Forandring er alltid vanskelig, sier Armitage.

Det er mye på Shetland som vitner om den langvarige norske tilknytningen. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Kollegaen i kommunestyret, Allison Duncan, representerer flertallet. Han holder seg i utkanten av demonstrasjonen, for han ønsker Equinor velkommen.

– Jeg er helt for at Rosebank og andre oljefelt skal åpne.

– Hvorfor?

– Fordi ellers rammes økonomien på Shetland og i Storbritannia hardt. Jeg er tilhenger av fornybar energi, men ikke gjør noe så dumt som å stoppe alt på en gang. Gjør det på en fornuftig måte. Vi trenger olje i mange tiår fremover.

Energisikkerhet vs. klimaendringer

For Duncan, som for den britiske regjeringen, er det viktig å bidra til energisikkerheten fremover.

Langt uti havet vest for Shetland skal det planlagte olje- og gassfeltet Rosebank ligge, hvis det får den britiske regjeringens godkjenning. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Krigen i Ukraina har vist hvor sårbart det kan være å være avhengig av andre. Økte energipriser har rammet millioner av briter svært hardt.

Britene er avhengig av å importere olje og gass. Equinors norske felt leverer i dag rundt 30 prosent av gassen som brukes i Storbritannia, opplyser selskapet til NRK.

De mener at Rosebank kan motvirke nedgangen i britisk egenproduksjon, og at oljen og gassen som produseres der vil ha vesentlig lavere karbonavtrykk enn gjennomsnittet på britisk sokkel.

Den britiske organisasjonen Uplift har også engasjert seg. De har gitt myndighetene i Storbritannia beskjed om at de vil gå rettens vei om de godkjenner Equionors søknad.

Uplift hevder at en eventuell godkjenning av Rosebankfelt vil være lovstridig.

– Vi har flere ganger uttrykt bekymring for de katastrofale miljøskadene fra Rosebank, men myndighetene stikker hodet i sanden, sier Tessa Khan, klima-advokat og leder for Uplift.

Equinor tilbakeviser også påstanden om at verdier overføres fra Storbritannia til Norge.

– Den samfunnsøkonomiske konsekvensutredningen viste at prosjektet vil tilføre Storbritannia rundt 350 milliarder kroner i form av skatt og investeringer i britisk økonomi, skriver Equinor i en kommentar.

Men aksjonistene i Lerwick mener klimaendringene tvinger frem en stans av ny oljeutvinning, og at tidspunktet for å stoppe er nå. Ikke senere.

Det er altså en kamp mellom energisikkerhet og klimaendringer. Et valg om tidspunkt for når oljeeventyret skal ta slutt. For Shetland og for Norge.