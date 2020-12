Motivet for bobil-bomben fortsatt et mysterium

Anthony Quinn Warner (63) er identifisert og mistenkt for å stå bak bobil-bomben som rystet Nashville sentrum i USA på første juledag.

Warner, som ble kalt Tony av dem som kjente han, ble funnet død på åstedet. Lokalt politi sier han aldri har vært på radaren deres før, og at han trolig ønsket å gjøre skade, men ikke ta liv.

– Det at lyd ble spilt av fra kjøretøyet, som advarte folk om at det ville skje en eksplosjon, åpner for at han ikke hadde noen intensjon om å skade noen andre enn seg selv, sa direktør David Rausch i Tennessee Bureau of Investigation til NBC.

FBI har tvitret et bilde av Warner, og oppfordrer folk til å kontakte dem om de har informasjon. Foreløpig vil ikke FBI si om de etterforsker eksplosjonen som en terrorhandling, ifølge CBS.

Ønsket å gjøre skade, men ikke ta liv

Politibetjentene som ankom åstedet før bomben gikk av, har beskrevet at et lydopptak ble avspilt, med en stemme som advarte om at en bombe ville detoneres om 15 minutter.

I tillegg til å telle ned til bomben skulle sprenge mens politiet frenetisk evakuerte folk som fra området, spilte Warner også av sangen «Downtown» av Petula Clark.

Nå forsøker politiet i Nashville å forstå hvorfor Warner sprengte bobilen og seg selv første juledag.

– Nashville og verden skal aldri glemme meg.

Det skal Warner ha sagt til sin nabo Rick Laude 21. desember, ifølge AP. Laude skal ikke ha tenkt at Warner mente noe vondt med det.

Ifølge CBS News fant politiet et notat i huset til Warner, som ledet dem til et vitne. Dette vitnet skal ha fortalt politiet at vedkommende snakket med 63-åringen en uke før bombingen, og at Walker ga vitnet bilen sin.

Denne bobilen eksploderte i Nashville.

Holdt seg for seg selv

Warner sa da at han ikke trengte bilen lenger, fordi han hadde kreft. Politiet vet ikke om det stemmer at han hadde kreft, skriver NBC.

I tillegg skal Warner ha overført huset sitt til en kvinne i Los Angeles kort tid før han døde, skriver The Tennessean.

Steve Schmoldt har vært naboen til Warner siden 2001. Til CNN forteller han at de to var på hils, men at samtalene sjeldent strakte seg lenger enn det.

– Han har bodd der lenge og han holdt seg for seg selv, sier Schmoldt til CNN.

Ifølge Schmoldt var det sjeldent at man så Warner forlate huset.

Bekjente som The Tennessean har snakket med beskriver Warner som en som trivdes best hjemme med kjæledyrene sine. Warner skal ha hatt flere hunder, og tatt godt vare på dem.

I en uttalelse beskriver Warners tidligere arbeidsgiver han som en «fin fyr», som aldri oppførte seg uprofesjonelt.