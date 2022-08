– Da jeg var 17 år klippet jeg meg selv kort, bleket håret og gikk med store collegegensere og caps inspirert av hennes «etter-skilsmissen-look». Det var hennes beste periode, mener jeg.

Horten-jenta Olivia Branstad (21) har vært opptatt av prinsesse Diana siden 14-års alderen. Hvert år har hun et «giga-maraton», og ser alle dokumentarer hun kan komme over.

– Jeg kan alt om Diana Spencer, slår 21-åringen fast.

I år er det 25 år siden den fatale bilulykken som rystet en hel verden. Diana var verdens mest fotograferte kvinne da hun døde bare 36 år gammel.

Da hun forlovet seg med britiske prins Charles i 1981, ble 19-åringen fra Norfolk i England verdensberømt. Nå trykker en ny generasjon den ulykkelige prinsessen til sitt bryst.

På TikTok har #princessdiana i skrivende stund over 4,4 milliarder visninger.

Alt fra glimt fra prinsessens besøk til Aids-pasienter, bilder av henne i «etter-skilsmisse-looken», og sammenligninger av Diana og prins Charles kone, Camilla deles hyppig.

Levde ikke da Diana døde

Det var moren til Branstad som introduserte henne for Diana. Morens generasjon husker hvor de var da nyheten om dødsfallet kom, begravelsen og Elton Johns minnesang.

Olivia Branstad levde ikke da. Likevel har hun, og tusenvis av andre unge i hele verden, en kjempeinteresse for den verdenskjente prinsessen.

Caroline Vagle fra «Se og Hør» og tror «The Crown» har gjort mange unge oppmerksomme på prinsesse Diana. Foto: Sidsel Wold / NRK

Se og Hørs hoffreporter Caroline Vagle trekker fram serien «The Crown» som en årsak til den store interessen blant unge.

Siste sesong av Netflix-serien «The Crown» skapte en ny interesse for prinsessens korte, men dramatiske og svært offentlige liv.

Diana slet med bulimi, depresjoner, sjalusi, selvskading og selvmordstanker. I november kommer Sesong 5 av «The Crown», der skilsmissen mellom Diana og prins Charles og Dianas død er tema.

DYSFUNKSJONELL FAMILIE: Bildet er tatt i 1989, da det var klart at Charles og Dianas ekteskap skrantet. Tre år senere var separasjonen et faktum. Foto: AP

– At det er et så stort marked for alle filmene og seriene viser at det er en stor fascinasjon for henne. Dianas liv som var som en slags såpeopera som fanget alle typer folk, sier Vagle.

Dianas liv hadde alle ingredienser:

– Hemmeligheter, strid og krangler innad i familien, luksus, kjærlighet, de små guttene, utroskap og skilsmisse, alle faktorene som gjør oss mennesker veldig nysgjerrig.

NY INTERESSE: Med sesong 4 av «The Crown», der forholdet mellom Diana og Charles er tema, fikk en ny generasjon øynene opp for prinsesse Dianas historie. Foto: Matt Dunham / AP

Karpe vekket interessen til Sigrid (19)

For Sigrid Margrethe Hoddevik Losnegard (19) ble interessen delvis utløst av «The Crown». Selv er hun født seks år etter Dianas død.

FAN: Sigrid H. Losengard i Diana-T-skjorte med Diana-ring

Men også den norske rapduoen Karpe trigget Losnegards interesse. I albumet SAS Plus/SAS Pussy er Diana og kjæresten Dodi Al-Fayed, som også ble drept i bilulykken, et tema.

– På flere måter tror jeg Karpe fornyet imaget hennes og gav henne martyrstatus på nytt gjennom musikken og bildene de brukte av henne og Dodi, sier Losnegard.

STOR INTERESSE: En kvinne leser det italienske bladet Chi som trykket et bilde av en døende Diana som fikk oksygen tilførsel etter bilulykken. Chi trykket bildet 2006. Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

Losnegard mener hennes generasjon ofte romantiserer fortiden.

– Historien om den unge martyrkvinnen som ble utnyttet av den fæle prinsen er god, spesielt for unge jenter som meg, som en gang drømte om å få sin egen prins. Dianas eksempel viser oss at drømmeprinsen ikke nødvendigvis gir oss alt det vi trenger men at vi må finne de inne oss selv i stedet.

I helgen hadde nok en film om Diana premiere. Dokumentaren «Prinsessen» viser hvor tett og nådeløst fotografer og pressen fulgte Diana Spencer helt fra hun var 19 år og til hun ble jaget i døden i tunnelen i Paris av paparazzifotografer.

HEVN: «The revenge dress», eller «hevnkjolen» til prinsesse Diana har egen Wikipedia-side. Samme kveld som hun viste seg offentlig i den, på en middag i London, innrømmet eksmannen prins Charles at han var utro mot henne på TV. Du trenger javascript for å se video. HEVN: «The revenge dress», eller «hevnkjolen» til prinsesse Diana har egen Wikipedia-side. Samme kveld som hun viste seg offentlig i den, på en middag i London, innrømmet eksmannen prins Charles at han var utro mot henne på TV.

– En moderne kvinne i et 1800-tallsekteskap

Noen kjendiser fortsetter å skinne evig, som Marilyn Monroe. Hva gjør at Diana også er i den klassen?

– Prinsesse Diana var en moderne kvinne i et 1800-tallsekteskap. Hun ble giftet bort til en mann som ikke var spesielt interessert i henne, men valgte henne fordi hun var «passende»: En ung, pen jente som ikke hadde rukket å gjøre noe galt, sier Hege Duckert, forfatter av flere bøker om kvinnehistorie.

Forfatter Hege Duckert tror Diana fortsetter å fascinere fordi hun hadde «alt», bare ikke det de fleste av oss setter høyest: trygghet og kjærlighet. Foto: Berit Roald / NTB

Diana forsto at verden hadde endret seg, men at kongehuset lot som om tiden sto stille, mener Duckert.

Hun var åpen og varm, fortalte om følelsene sine og om depresjon og bulimi – selv om ikke det var normen blant britiske kongelige.

– Folk opplevde at hun gjorde opprør mot rollen sin. Det er det lett å heie på.

Og da det britiske kongehuset ikke ville lage statsbegravelse, utnevnte daværende statsminister Tony Blair henne til «Folkets prinsesse».

– Hun var ikke lenger en av dem, men en av oss, sier Duckert.

ELSKET: Prinsesse Diana i 1995, etter åpningen av English National Ballet school i London. Hun nådde frem på en helt annen måte enn kongelige hadde gjort før henne ved å vise genuin interesse for folk, også samfunnets utstøtte. Foto: Jacqueline Arzt / AP

Dokumentaren «Prinsessen» sitt budskap er at de nærgående paparazzifotografene gjorde livet hennes uutholdelig. Filmskaper Ed Perkins retter også søkelyset mot oss alle som gav paparazziene et umettelig marked. Gikk kjendispressen i seg selv etter at Diana døde?

– Virkeligheten har jo endret seg. Det er lite i dag som ligner på forholdene da Diana døde. Da var pressen mer nådeløs og mindre styrt av regler og etikk enn man er i dag, sier Vagle i Se og Hør.