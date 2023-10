Det var natt til tirsdag at FNs sikkerhetsråd diskuterte krisen i Gaza.

At et overveldende flertall av medlemslanda i FN stemte for en umiddelbar humanitær våpenhvile på Gazastripa, har provosert israelske myndigheter. Landet går ikke med på en våpenhvile, sa statsminister Benjamin Netanyahu.

Foran forsamlingen, reiste Israels FN-ambassadør, Gilad Erdan, seg opp og tok på seg en gul stjerne.

På den gule stjernen til Gilad Erdan står det «aldri igjen». Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP

En historisk referanse til de gule jødestjernene som nazistene tvang dem å gå med, og et stikk til sikkerhetsrådet som ikke har kommet med en kollektiv fordømmelse av Hamas.

– Noen av dere har glemt hvorfor denne organisasjonen ble opprettet, så jeg vil påminne dere: Hver gang dere ser på meg fra denne dagen, vil dere huske meg hva det betyr å være stille i møte med ondskapen, sa ambassadøren.

Den «sanne kostnaden» av krisen

– Hvert eneste minutt nå er forskjellen på liv og død for palestinerne på Gaza, sa Riyad Mansour, palestinernes FN-utsending.

Han siterte FNs tidligere generalsekretær Dag Hammarskjöld som sa at FN ikke ble skapt for å bringe menneskeheten til himmelen, men for å redde oss fra helvete.

Foto: MICHAEL M. SANTIAGO / AFP

– Gaza er nå helvete på jord. Å redde menneskeheten fra helvete i dag, betyr for FN å redde palestinerne på Gazastripen, sa den palestinske utsendingen.

Også flere av FNs uavhengige organisasjoner talte for sikkerhetsrådet. Også de brukte sterke beskrivelser om situasjonen i Gaza.

Et barn såret i israelsk bombardement mottar behandling på intensivavdelingen til Nasser-sykehuset i Khan Younis i det sørlige Gaza. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

– Flere enn 420 barn blir drept eller såret i Gaza hver dag; et antall som burde ryste sjelen til hver enkelt av oss.

Det sa Cathrine Russell, Unicef-sjef, og presiserte at «sanne kostnaden» av krisen i Gaza, vil bli målt i barneliv.

Kollektiv avstraffelse

«Ødeleggelsene er enestående, og den menneskelige tragedien som utspiller seg under vår vakt er uutholdelig.»

Minst 221 skoler og mer enn 177 000 hjem er skadet eller ødelagt og rent vann går raskt tom, ifølge Cathrine Russell. Foto: Hatem Ali / AP

Philippe Lazzarini, leder FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, til ambassadørene i FNs sikkerhetsråd. Israel utfører en kollektiv avstraffelse av palestinerne, understreket han.

– Jeg har sagt det mange ganger, og jeg vil si det igjen: Ingen steder er trygge i Gaza.

WHO har registrert 34 angrep mot helsetjenesten i Gaza, inkludert 21 sykehus. 12 av Gazas 35 sykehus er nå ute av drift.

Fortsetter debatten

Til tross for sterke beskrivelser, kom ikke sikkerhetsrådet frem til en ny resolusjon natt til tirsdag. De ga uttrykk for at de fortsetter dialogen tirsdag klokken 20 norsk tid.

Om partene i rådet kommet til enighet, er derimot høyst usikkert. I FNs sikkerhetsråd har både USA, Russland og Kina vetorett.

Til nå har USA stanset alle uttalelser som ikke nevner at Israel har rett til å forsvare seg sjøl. Russland og Kina har stanset det amerikanske forslaget til uttalelse fordi USA ikke ber om noen våpenhvile.