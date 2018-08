Motdemonstranter tok helt over høyreradikal markering i USA

De rundt 30 hvite nasjonalistene var totalt underlegne i antall da motdemonstrantene møtte opp i Washington.

Arrangøren bak arrangementet hadde ventet at opp mot 400 ville stille til en «markering for hvites sivile rettigheter» i Lafayette Park, like over gata fra Det hvite hus.

Ettårsmarkering

«Unite the Right 2» var organisert av de samme personene som sto bak «Unite the Right»-marsjen i Charlottesville i Virginia i fjor. Søndagens markering var lagt til årsdagen for de voldelige demonstrasjonene, der den antirasistiske motdemonstranten Heather Heyer ble påkjørt og drept da en mann pløyde inn i antirasistiske demonstranter med bilen sin.

BRANT FLAGG: Motdemonstranter brenner Kekistan-flagg på gata i sentrum av Washington. Foto: Leah Millis / Reuters

Det skjedde etter at det hadde brutt ut rene gatekamper mellom ulike borgerrettsgrupper på den ene siden og nynazister, Ku Klux Klan-tilhengere og andre rasistiske grupper på den andre.

Søndag ettermiddag var kun et titalls hvite nasjonalister på plass for å marsjere i tog fra Lafayette Park. De måtte gå omkranset av politi da drøye 2.000 motdemonstranter møtte opp.

– Vi vet av erfaring at det å ignorere hvite nasjonalister ikke fungerer, sa Makia Green, representant for rettighetsgruppa Black Lives Matter, til motdemonstrantene.

Politieskorte

Myndighetene hadde forberedt seg på mer uro og skjerpet beredskapen for å kunne håndtere eventuelle sammenstøt. Blant annet ble det satt opp en labyrint av barrikader og politifolk i et forsøk på å holde de to sidene fra hverandre.

Motdemonstrantene var en fargerik prosesjon bærende på plakater og ropende i kor. På noen av plakatene sto det skrevet «hvit nasjonalisme er terrorisme», mens en av de oppmøtte hadde en t-skjorte med påskriften «Trump er et rasistisk svin».

Foto: Zach Gibson / AFP

President Donald Trump var ikke til stede i Washington.