Mot regjeringskrise i Sverige

I dag ble det kjent av Kristdemokraterna vil støtte et mulig forslag fra Vänsterpartiet om mistillit mot Löfvens regjering.

Uenig om arbeidsloven

Vänsterpartiet (V), som er SVs svenske søsterparti, har truet med mistillitsforslag mot regjeringen, og bakgrunnen er knyttet til en utredning om endringer i arbeidslovgivningen.

Men veien dit har frem til i dag virket lang. For i det hele tatt å få til en avstemning, trengs det støtte fra minst ett parti, og det er dette Kristdemokraterna (KD) nå er innstilt på å gi.

– Det er det vi har lovet velgerne. Vi er alternativet for alle som vil være sikre på at vi gjør det vi kan, for å gi Sverige en ny regjering, sier KD-leder Ebba Busch.

Mindretallsregjering

Etter valget i 2018 var Sverige i en lang regjeringskrise, der landet var uten den øverste ledelsen i 131 dager. Nå kan Sverige igjen bli kastet ut i en ny krise.

Löfven leder i dag en mindretallsregjering som består av Socialdemokraterna og Miljøpartiet. Det største opposisjonspartiet, Moderaterna, var lenge imot mistillitsforslaget, men i dag snudde partileder Ulf Kristersson på en femøring og støtter forslaget, skriver Aftonbladet.

Busch mener det dermed er en mulighet for å felle regjeringen midt i en koronapandemi.

– Det er godt kjent at Moderaterna vil ha en ny regjering. Nøyaktig hvordan de vil oppnå det, får de svare for, sier hun.

Også Sverigedemokraterna må bli med dersom det skal bli flertall for mistillit.

Nå vil de nærmeste dagene og ukene bli avgjørende skriver SVT i en politisk analyse av situasjonen.