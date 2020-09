Mot nytt rekordår for branner i Amazonas

Bonden Luciano Nezzi og hans familie kjemper fortvilet for å hindre at deres småbruk i Amazonas blir flammenes rov. Det viser en reportasje fra Reuters TV:

– Brannene er ute av kontroll. Så vi prøver å redde dyr og bygninger. Det er det viktigste her nå, sier bonden i reportasjen.

Flammene som truer gården er en av mer enn 7.600 branner som er registrert i Amazonas i løpet av august måned. Det er 14,3 prosent flere enn i samme periode i fjor, ifølge tall fra Brasils Institutt for romforskning.

Bonden Luciano Nezzi i Amazonas må beskytte seg mot røyken fra brannene som truer gården hans. Foto: Reuters TV

Hittil i år er det registrert mer enn 10.000 branner i Amazonas. Fortsetter utviklingen som nå kan året 2020 bli et rekordår for branner i Brasils regnskog, skriver brasilianske medier. Den dystre rekorden er fra 2005, da det ble antent mer enn 15.000 branner i Amazonas.

120 dagers forbud

De nye tallene kommer bare noen uker etter at Brasils president Jair Bolsonaro undertegnet et dekret som forbyr å antenne branner i Amazonas. Forbudet gjelder for 120 dager, og dekker den tørreste perioden i regnskogsområdene.

Men den kjente miljøtalsmannen Marcio Astrini har ingen tro på at det vil fungere:

– Dekretet har alle forutsetninger for å mislykkes. Det fungerer ikke, fordi man ikke har ressurser til å håndheve det. Og det er et dekret som forbyr noe som allerede er ulovlig, sier han i et intervju med NRK.

- Presidentens dekret forbyr noe som allerede er ulovlig, sier miljøtalsmannen Marcio Astrini. Foto: Márcia Alves / Observatório do clima

– Et slikt dekret må inneholde konkrete planer. Man må ha et budsjett og en konkret instruks om hvordan man skal hindre avskoging og brenning av skogen. Amazonas er et enormt område, og det er ingen ting som tyder på at regjeringen vil gjøre alvor av å hindre avskoging, sier miljøtalsmannen.

Ord og handling

Forbudet mot branner i Amazonas ble presentert under et møte mellom Brasils regjering og en gruppe investorer nå i sommer. Gruppen ledes av Storebrand, og den består av 34 selskaper fra ni land. Til sammen har gruppen 4.600 milliarder dollar under forvaltning.

I juni i år sendte investorgruppen et brev til den brasilianske regjeringen der de truet med å trekke sine investeringer ut av landet, dersom den omfattende avskogingen av Amazonas fortsetter.

President Jair Bolsonaro lover kamp mot avskogingen i Amazonas. Men tallene tyder på noe annet. Foto: Eraldo Peres

Brevet har vakt stor oppsikt her i Brasil, og myndighetene har erklært kamp mot avskogingen. President Jair Bolsonaro sa det slik i en erklæring nå i august:

– Vår politikk er nulltoleranse. Det gjelder ikke bare vanlig kriminalitet, men også miljøkriminalitet.

Men både avskogingstallene og de siste tallene på branner tyder på utviklingen går den motsatte veien.

Tomme hender

Miljøtalsmannen Marcio Astrini er ikke overrasket over at det er stor avstand mellom ord og handling fra regjeringens side:

– Bolsonaros politikk er å bruke Amazonas-området til næringsvirksomhet. Det er det han har lovet sine velgere. Derfor er det svært vanskelig å innfri kravene fra utenlandske investorer:

Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, leder gruppen av investorer som nå legger press på Brasil. Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

– Da disse investorene møtte Brasils visepresident, ville de oppnå noe. Men de sto igjen med tomme hender. Presidenten, regjeringen og visepresidenten har ingen ting å tilby, sier han.

I stedet angripes instituttet som har lagt frem tallene fra Amazonas, og regjeringen sier den vil arbeide for å få frem andre kilder. Miljøtalsmannen er svært kritisk til dette:

– Slike utspill er ekstremt alvorlige og svært bekymringsfulle. «Institutt for romforskning» har et godt omdømme internasjonalt. Det bruker en utmerket teknologi, og regnes som førsteklasses når det gjelder overvåkning av tropisk regnskog, sier Marcio Astrini, leder for miljøorganisasjonen «Obervatório do clima», til NRK.

Vil du ha ukebrev fra Urix? Klikk her