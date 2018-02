Ved midnatt amerikansk tid, 06.00 norsk tid, gikk fristen ut. Men senatet besluttet å ta en pause til 0.01, for så å starte en ny sesjon.

Etter en time begynte forberedelsene til en ny avstemning. Litt etter klokken 08.00 norsk tid ble det enighet i Senatet om en ny budsjettavtale.

Det er fortsatt usikkert om avtalen går gjennom i Representantenes hus.

Om ikke Kongressen blir enige om et nytt vedtak, som sikrer finansiering av det føderale statsapparatet, vil flere hundretusen amerikanere bli hjemme fra jobb fredag, uten lønn.

I en uttalelse fra den amerikanske regjeringen heter det at det vil bli ulik aktivitet i statlige institusjoner i dag, og at de ansatte må undersøke med sin arbeidsgiver om de skal på jobb eller ikke.

IKKE ENIGE: I Kongressen er det hektisk møteaktivitet og improviserte pressekonferanser i budsjettforhandlingene. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

23. januar signerte Trump et vedtak som sikrer finansiering av offentlige utgifter fram til 8. februar, etter at flere hundre tusen offentlige ansatte ble sendt hjem fra jobb uten lønn og flere etater måtte stenge ned.

Ettersom vedtaket kun var midlertidig, gjenstår det fortsatt for demokratene og republikanerne å bli enige om statsbudsjettet for 2018.

Ikke enige med det første

Senatorene har tilbrakt mange timer i Kongressen den siste tiden, i forsøk på å bli enige om en budsjettavtale.

Det er den republikanske senatoren Rand Paul som torsdag forsinket avstemningsprosessen, ettersom han er imot den nye avtalen. Han mener den vil føre til nye milliardunderskudd på budsjettet.

– Jeg stilte til valg fordi jeg var imot president Obamas milliardunderskudd. Nå er både republikanere og demokrater enige om det samme. Jeg kan ikke med god samvittighet gå med på dette, sa Paul.

Onsdag sa Senatets flertallsleder Mitch McConnell at det var enighet mellom republikanere og demokrater om en toårig budsjettavtale med en ramme på 400 milliarder dollar for å finansiere det amerikanske statsapparatet.

Ettersom Senatets versjon av avtalen ble endret betraktelig, måtte den igjen godkjennes av Representantenes hus, hvor forslaget har støtt på problemer.

Innvandring

Det store stridstemaet i budsjettspørsmålet har hittil vært innvandringsprogrammet DACA.

Demokratene forsøker å presse republikanerne til å sikre varig opphold til rundt 800.000 unge innvandrere som fikk midlertidig opphold under Barack Obamas DACA-ordning (DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals).

Trump har sagt at ordningen kan reddes og har antydet at han har sympati med de unge såkalte «drømmerne», men at han til gjengjeld vil han ha en liste med innvandringskrav godkjent i Kongressen. Blant annet strengere regler for innvandring og finansiering av muren mot Mexico.