Mot ja-seier i Tyrkia

Saken oppdateres

Dersom ja-siden vinner frem, vil det gi Recep Tayyip Erdogan mer makt.

Da de første tallene etter valget ble kjent, hadde ja-siden en klar ledelse, men utover kvelden har ja-sidens forsprang krympet betraktelig.

De siste valglokalene stengte klokken 16 norsk tid. Velgerne i landet skal si ja eller nei til en stor omlegging av det politiske systemet.

I 18:30-tiden sier Tyrkias visestatsminister Veysi Kaynak at utfallet av avstemningen fortsatt er uvisst.

En av rådgiverne til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier imidlertid at det tyrkiske «folket ser ut til å ha godkjent» de foreslåtte grunnlovsendingene.

– Jeg håper dette vil bli svært bra for landet vårt, føyer rådgiveren, Mustafa Akis, til. Også han understreker imidlertid at resultatene ikke er helt klare ennå.

Ifølge TV-kanalen Haberturk er valgdeltagelse ved dagens folkeavstemning i Tyrkia på 86 prosent. Drøyt 55 millioner er stemmeberettiget ved folkeavstemningen.

– Uregelmessigheter

NRK følger valgkvelden sammen med en rekke tyrkiske journalister i Istanbul.

Gurkan Ozturan, journalist for Dokuz8 News har rapportert om en rekke uregelmessigheter i forbindelse med valget og valgkampen.

– Vi følger valget så godt vi kan. Vi har sett en del uregelmessigheter i valget så langt. Vi mottar meldinger fra borgerjournalister og observatører, og vi vil fortsette å følge med på dette, sier Ozturan til NRK.

– Valgfusk

Det har også kommet beskyldninger fra opposisjonen i Tyrkia om mulig valgfusk i forbindelse med folkeavstemningen.

– Mange ulovlige handlinger er blitt begått til støtte for regjeringen, sier Erdal Aksunger, nestleder i opposisjonspartiet CHP til Reuters.

Partiet peker blant annet på at en rekke stemmesedler som ikke var riktig stemplet, likevel ble tatt med i opptellingen. Også partiets andre nestleder, Bulent Tezcan, reagerer på dette.

– Vi står klare til å rettsforfølge dem. Hvis uregelmessighetene ikke blir rettet opp, vil det bli en alvorlig diskusjon om valgets legitimitet, sier han.

Tyrkere i utlandet stemte ja

Ifølge Anadolu har også et klart flertall blant tyrkerne i utlandet sagt ja. Blant 14,2 millioner talte stemmer skal det ha vært en overvekt på 60 prosent for tilhengerne av grunnlovsendringer.

Hvis ja-siden vinner, vil 18 endringer i grunnloven tre i kraft. Tyrkias parlamentariske system vil da erstattes med et presidentsystem der statsministerposten avskaffes. President Recep Tayyip Erdogans makt vil økes kraftig.

– Et ja fra velgerne med høyest mulig margin vil bli en lærepenge for Vesten, sa Erdogan på sitt siste valgkampmøte. Han har lovet å gjeninnføre dødsstraffen hvis velgerne stemmer ja. Det vil i så fall bety at landets EU-søknad er historie.

I Istanbul har nei-siden en knapp ledelse når 88 prosent av stemmene talt opp, m en nyhetsbyrået Anatolia.

Forvirring

Ifølge tyrkiske valgmyndigheter oppsto det forvirring rundt bruken av et spesielt stempel under avstemningen. Stempelet som var i bruk i mange valglokaler, var preget med ordet "ja", og ikke ordet "stem".

Velgere som ville stemme nei til grunnlovsendringene måtte derfor stemple "ja" på den delen av stemmeseddelen som var merket med "nei", opplyser lederen for valgkommisjonen Sadi Guven.

Det er uklart hvor mange valglokaler som var omfattet, men stemmesedler der det gale stempelet er brukt blir regnet som gyldige, ifølge tyrkiske valgmyndigheter.