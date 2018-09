Mot dødt løp i Sverige

Mandatfordelingen mellom de to blokkene vipper mellom 143-143, 144-142 og 144-143. Trolig blir ikke resultat helt klart før forhåndsstemmene er talt opp mandag.

Sosialdemokraterna ligger an til å gjøre sitt dårligste valg i historien når over 5870 av Sveriges 6004 distrikter er talt opp.

Partiet ligger an til å få 101 plasser i Riksdagen, mens de hadde 113 plasser etter valget i 2014.

Et godt valg for Vänsterpartiet og at Miljöpartiet kommer over sperregrensen gjør likevel at den rødgrønne blokken ligger an til å få 144 mandater i Riksdagen.

Det er likevel langt fra de 175 mandatene som kreves for å få flertall i den 349 mandater store Riksdagen.

– Vi er valgets vinnere, sa Jimmie Åkesson på partiets valgvake.

Kraftig fremgang for Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna ligger an til å få 17,7 prosent av stemmene og går med det frem med 4,7 prosentpoeng.

– Jeg vet hvem som har vunnet dette valget, sa Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson til stor jubel på partiets valgvake.

Partiet ser ut til å bli det tredje største partiet i Riksdagen med 62 eller 63 mandater.

– Vi kommer til å få veldig påvirkning på det som kommer til å skje i Sverige de neste årene, fortsatte Åkesson.

Moderaternas leder Ulf Kristersson krevde på partiets valgvake at statsministeren går av.

Moderaterne nest størst

Moderaterne, som er Sveriges svar på Høyre, ser ut til å forsvare plassen sin som landets nest største partiet.

Partiet får 19,7 prosent og 70 mandater i Riksdagen.

Sammen med de tre andre partiene som inngår i Alliansen, blir det tilsammen 143 eller 142 mandater, omtrent likt med den rødgrønne blokken.

Moderaternas leder Ulf Kristersson krevde på partiets valgvake at statsministeren går av.

- Denne regjeringen har gjort sitt. Den burde aldri ha tiltrådt, nå skal den gå av, sa Kristersson til stor jubel.

Kristersson sa at han mandag morgen skal møte lederne i de tre andre partiene i Alliansen med det mål å danne regjering, men han nevnte ikke Sverigedemokraterna med et ord i talen sin.

Kristdemokraternas leder, Ebba Busch Thor, er en av de som skal møte Moderaternas leder Ulf Kristersson mandag morgen.

– Det kommer å ta tid å danne regjering, var hennes kommentar søndag kveld.

Uklar fremtid

Når de to blokkene ligger an til å bli akkurat like store er det helt uklart hvem som vil ende opp som statsminister i Sverige.

Så langt er det ikke noe som tyder på at Stefan Löfven frivillig vil følge Moderaternas krav om at han går av som statsminister.

Dermed vil det trolig måtte vente til Riksdagen samles om et par uker før det blir klart om Löfven må gå.