En rekke videoer på sosiale medier viser det som skal være droner som flyr over Moskva. Minst én video viser en drone som blir ødelagt i en eksplosjon i luften. Den skal ha blitt truffet av et russisk forsvarsvåpen.

I russisk media blir det hevdet at så mange som 25 droner var involvert i angrepet. Dette tallet er ikke bekreftet.

Flere videoer viser den samme type drone. De har vinger og beveger seg relativt sakte over himmelen.

– Det ser ut til at dronene er av samme type som de som ble benyttet mot Krasnodar. De skal ha hatt KZ-6 som stridshode, skriver analytikeren Rob Lee ved Foreign Policy Research Institute.

KZ-6 er et gammelt sovjetisk stridshode med 1,8 kilo sprengstoff. Det er ment for å slå hull i forsterkede strukturer slik som bunkere.

Angrepet mot Krasnodar skjedde for to dager siden. Det var rettet mot en oljeinstallasjon, skriver Reuters.

SKADET: En av bygningene som fikk skader under angrepet mot Moskva tirsdag morgen. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Bekrefter

Borgermesteren i Moskva, Sergei Sobyanin, bekrefter på Telegram at byen har blitt utsatt for et droneangrep. Det skriver AP.

– Angrepet førte til ubetydelig skader på noen bygninger. Ingen personer ble alvorlig skadet, skriver Sobyanin.

Ordføreren la til at beboerne i to bygninger var blitt evakuert.

Guvernøren i Moskva-fylket, Andrei Vorobyov, hevder at dronene ble skutt ned mens de var på vei mot Moskva, skriver AP.

– Innbyggere i noen deler av Moskva-regionen kunne høre eksplosjoner. Dette var fra vårt luftforsvar, skal Vorobyov ha sagt.