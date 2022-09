* Født 2. mars 1931 i Privolnoje i Stavropol-territoriet. Døde 30. august 2022 i Moskva.

* Utdannet jurist fra Moskvas statsuniversitet.

* Gjorde karriere i kommunistpartiet. Partiets generalsekretær, og dermed Sovjetunionens reelle leder, i 1985.

* Sovjetunionens statssjef fra 1988, først som leder for Det øverste sovjet, og fra 1990 som president.

* Vinner av Nobels fredspris for 1990 for sitt bidrag for å avslutte den kalde krigen.

* Satt i husarrest under kuppforsøket i august 1991.

* Gjeninnsatt, men kunne ikke hindre at Sovjetunionen gikk i oppløsning.

* Nedla presidentembetet 25. desember 1991.

* Hadde til det siste en høy stjerne internasjonalt, men hadde lite hell med seg i forsøkene på å spille en fortsatt politisk rolle i Russland.

NTB