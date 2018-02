Moskva og Russland er vant til snø, men ikke siden målingene startet i 1957 har de 15 millioner menneskene i Europas største by opplevd noe lignende som det de har gjort i helgen.

NRKs Morten Jentoft i snøen i Moskva Foto: Morten Jentoft / NRK

Snøen har lavet ned samtidig som kraftig vind har skapt vanskelige kjøreforhold, ikke minst på veiene ut fra den russiske hovedstaden.

Myndighetene i Moskva melder at en person mistet livet da et tre falt ned over ham, på grunn av de store snømengdene.

Fem personer skal være skadet. 1500 trær har falt ned på grunn av tyngden av snø.

Store problemer i trafikken

Hundrevis av biler har vært innblandet i ulike kollisjoner og ulykker.

NRKs korrespondent så minst 15 biler som var kjørt av veien eller hadde kollidert på vei inn lags den vestlige innfartsåren til Moskva søndag ettermiddag.

TRAFIKKTRØBBEL: Biltransporten rammes av snøfallet. NRK så minst 15 biler som hadde kollidert eller kjørt av veien Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Alle bilister som ikke absolutt trenger sin egen bil, ble mandag bedt om å sette den igjen hjemme og i stedet bruke offentlig transport.

Likevel meldes det mandag formiddag om enorme køer og kaos mange steder i den russiske hovedstaden.

På Moskvas tre hovedflyplasser er mange flyavganger kansellert eller forsinket. Været lettet noe tidlig søndag kveld, men samtidig har det blitt kaldere, og det ble natt til mandag målt minus 17 grader flere steder i det russiske hovedstadsområdet

Fri fra skolen

Det russiske departementet for krisehåndtering ba søndag de som ikke må gå ut holde seg hjemme på grunn av det kraftige snøfallet.

SKOLEFRI: Barn slipper skolen dersom foreldrene ikke klarer å komme seg fram i snøen. Foto: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Myndighetene har også gitt tillatelse til at barn kan holdes borte fra skolen mandag, hvis foreldrene mener det er vanskelig å komme seg til skolene. Skolene vil være åpne, men det vil ikke være vanlig obligatorisk undervisning.

15000 brøytebiler og traktorer har vært i sving for å forsøke å rydde vekk snoen, men myndighetene sier at det kan ta mer enn en uke å få veier og fortauer noenlunde farbare. Også militære mannskaper er satt for å få unna de store snømengdene.