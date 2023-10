Moren til Jina «Mahsa» Amini: – Vi er stolte av Narges Mohammadi

– Narges Mohammadi er et modig forbilde, hun er vår stolthet.

– Men vi har tusenvis av kvinner som henne i Iran, som er ukjente i verden, men som har overlevd tortur, sier Mojgan Eftekhar, moren til Jina Amini til NRK.

Hun kommer med en oppfordring til verden om å gjøre mer for kvinnene i Iran.

– Vår sjel er ødelagt. Det må gjøres en større jobb for alle kvinner i Iran. Deres stemmer må også bli hørt.

– Må sørge for at ikke Narges dør i fengsel

Moren sier at fredsprisvinneren representerer alle iranske kvinner.

– Nå må det jobbes for å få henne løslatt fra fengsel. Sørge før at hun ikke dør der. Vi har store forventninger nå, sier Eftekhar.

– De knuser henne i fengselet, vil denne prisen hjelpe henne? Spør hun retorisk.

Også FN ber Iran løslate fredsprisvinner Narges Mohammadi.

Fredsprisvinner Narges Mohammadi er fengslet 13 ganger og dømt fem ganger. Til sammen er hun dømt til 31 år i fengsel og 154 piskeslag. Foto: Reuters

Jina «Mahsa» Amini døde da hun var i politiets varetekt i fjor, få dager etter at hun ble arrestert.

Dødsfallet førte til måneder med demonstrasjoner mot myndighetene, og mange kvinner kastet sjalene i protest. Dette ble den største opposisjonsbølgen i landet på flere år.

Jina Amini på sykehuset i Tehran før hun døde.

– Jeg vet ikke hvorfor de drepte Jina

Amini var en 22 år gammel kurder. Hun ble arrestert av moralpolitiet for å ha brutt med de strenge kleskodene for kvinner, som trådde i kraft like etter revolusjonen i 1979.

– Mohammadi sitter i fengsel for Jina. Jeg kan ikke gjøre noe for å hjelpe henne, det gir meg dårlig samvittighet, sier Eftekhar.

Til tross for påbudet om å bruke sjal, går mange unge kvinner i Teheran uten. Foto: AFP

«Kvinne, liv, frihet»-protestene i Iran Ekspander/minimer faktaboks «Kvinne, liv, frihet»-protestene er de kraftige demonstrasjonene i Iran som oppsto høsten 2022, da den kurdisk-iranske kvinnen Mahsa Jina Amini døde etter å ha vært i moralpolitiets varetekt. Aminis død utløste sinne og frustrasjon blant store deler av den iranske befolkningen, og særlig kvinner og unge mennesker gikk ut i gatene for å demonstrere. «Kvinne, liv, frihet» ble et felles slagord i protestene. Protestbevegelsen er den største siden etableringen av Den islamske republikken Iran i 1979. I løpet av høsten 2022 utviklet protestene seg til å inkludere krav om regimeendring i landet. Kilde: Store norske leksikon