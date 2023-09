Moren til drepte Maren bekymret etter jordskjelvet: – Forferdelig tragedie

– Det er helt grusomt at dette har rammet Marokko. Jeg føler en større nærhet til landet etter at jeg har vært der, blant annet med tanke på de sterke relasjonene som vi fikk i forbindelse med mødrenes sak og Marokkos mest sentrale aktører i arbeidet med forebygging av voldelig ekstremisme, sier Irene Ueland til NRK.

Turen til Marokko var hennes første etter at datteren hennes Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen ble drept i et terrorangrep i Atlasfjellene i 2018.

– Det var sterkt og jeg tenkte mye på Maren og kjærligheten hun hadde for mennesker, sier hun.

Uelands ønske var å møte mødrene til de fire gjerningsmennene. Alle hadde på forhånd sagt ja til å treffes, men på grunn av uforutsette hendelser, fant ikke møtet sted.

Nå er det usikkert om mødrene er i live.

– Skal de oppleve et jordskjelv også? Stakkars mødre. Lever de? De har allerede mistet så mye, og så får de dette i tillegg. Jeg er oppriktig bekymret for dem. Det er forferdelig når så mange liv går tapt, sier Ueland.

Maren Ueland (28) ble drept under et terrorangrep i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember 2018. Foto: privat

Hafida Maksaou, forsvareren til en av de dømte, sier hun forsøker å få kontakt med mødrene og bekrefter at de bor i området som har blitt hardest rammet.

Episenteret ligger i Atlasfjellene mellom Marrakech og Agadir.

Redningsarbeidere leter etter overlevende i ruiner etter at en bygning kollapset. Foto: AFP

– Alle er ofre

Det var fire menn som i 2019 ble dømt for drap eller medvirkning til drapene på Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen.

En av dem var Abderrahim Khayali.

Tirsdag 28. februar i år ble han funnet død i sin egen celle, ifølge det marokkanske fengselsvesenet.

Det gikk sterkt inn på Irene Ueland, som sendte et brev til moren hans. Hun forstår at folk synes det er rart at hun ser på gjerningspersonene som ofre.

– Mange lurer på hvorfor du ønsker å treffe disse mødrene?

– Jeg vil prøve å ta tilbake så mye mening som mulig. Å sammen forebygge at ikke flere andre skal måtte oppleve det vi har måttet oppleve som foreldre på begge sider av terrorhandlingen. At vi også hedrer våre kjære barn som gikk bort i dette meningsløse og grusomme.

– Da er vi kanskje så heldige at vi kan bære med oss en mening, og gi det en mening. At vi alle klarer å leve litt bedre i fremtiden. At vi sammen ikke bare går og går i den evige meningsløse terrorhendelsen, sier hun.

Irene Ueland er moren til drepte Maren Ueland. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Vil forebygge sammen med mødrene

Minst 2000 mennesker skal ha mistet livet i jordskjelvet i Marokko og tallet er forventet å stige. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 ble registrert klokka 23.11 fredag kveld lokal tid.

Nå er livsprosjektet til Ueland stiftelsen hun startet i 2019. Marengardens Fredsbyggende Stiftelse/Mor til Mor jobber for å bekjempe ekstremismen som kostet datteren og venninnen livet.

– Forebygging, dialog og fredsarbeid tror jeg vi kan få til sterkere sammen på alle sidene av terror og konflikt. Vi kan klare å få til litt mening i det meningsløse, sammen. Tenk om vi kan vise verden jobben vi gjør for en fredeligere jord å leve på. At våres kjære barn i denne ekstreme hendelsen, kan være årsaken til det store fredsbyggende arbeidet, sier Irene Ueland.