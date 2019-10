Morales utpekt som vinner av valget i Bolivia

Evo Morales sa selv torsdag at han hadde sikret seg seieren over motstanderen Carlos Mesa.

Opptellingen og resultatet har ført til opptøyer og sammenstøt mellom tilhengere og motstandere av Morales i hovedstaden La Paz. I byen Sucre ble valgkommisjonens hovedkvarter påtent.

Tåregass og protester

På telefon fra hovedstaden La Paz forteller Nils Arne Krokeide til NRK at både tilhengere og motstandere har tatt til gatene.

Nils Arne Krokeide sier uroen i hovedstaden La Paz fortsatte i natt. Foto: NRK

– Rundt opptellingsstedene har demonstrantene samlet seg. Jeg har hørt tåregassgranatene, så protestene har fortsatt med samme intensitet som det har vært de siste dagene, sier lederen for Misjonsalliansen i Bolivia.

Krokeide sier det er liten tvil om at Morales fremdeles har stor støtte i landet.

– Men at det er uklart om marginen er så stor, at man allerede etter bare en valgomgang kan fastslå at han har vunnet.

Resultatene fra valgkommisjonen viser at presidenten fikk 47 prosent av stemmene, mens utfordreren Carlos Mesa endte på 36,5 prosent etter at 99,9 prosent av stemmene er talt opp, skriver avisen El Deber.

Reglene i Bolivia tilsier at en andre valgrunde ikke er nødvendig hvis en kandidat sikrer seg minst 10 prosentpoeng flere stemmer enn den nærmeste motstanderen.

En demonstrant sparker mot politiet som har tatt oppstilling i La Paz. Foto: Juan Karita / AP

Valgkommisjonen opplyser at det blir arrangert nye valg i fem valgkretser i Amazonasregionen på grunn av avvik i avviklingen der, men at det uansett ikke vil endre det endelige resultatet, melder nyhetsbyrået AP.

Kan få 19 år ved makten

Morales sa torsdag at han er åpen for å holde en valgrunde nummer to i presidentvalget i landet, til tross for at han allerede har erklært seier.

Om resultatet skulle stå seg, starter Morales på sin fjerde periode som president i det søramerikanske landet. Det gir ham til sammen 19 år ved makten, forutsatt at han sitter fram til perioden utløper i 2025.

Opposisjonens tilhengere i sammenstøt med politiet. Foto: Jorge Bernal / AFP

Den tidligere kokabonden og fagforeningslederen ble president i 2006 og er allerede den lengst sittende presidenten i Latin-Amerika. Han er også en av de siste av de venstreorienterte lederne som kom til makten i Sør-Amerika på begynnelsen av 2000-tallet. De venstreorienterte regjeringene har siden mistet makten i både Brasil, Argentina, Chile og Ecuador.

– Men Bolivia er annerledes, det går bra med oss, insisterte Morales på et møte i sosialistpartiet MAS. Morales er de siste årene blitt anklaget for å bli stadig mer autoritær.

Protester og kritikk

Opposisjonen har allerede protestert kraftig på de foreløpige resultatene, og Mesa sier han ikke vil anerkjenne resultatet. Han anklager valgmyndighetene for å ha jukset under opptellingen for at Morales skulle kunne bli sittende i en fjerde periode.

Valgobservatørene har uttrykt bekymring for opptellingen.

Opposisjonen oppfordret også til en landsomfattende generalstreik, og Mesa oppfordret tilhengerne sine til å fortsette demonstrasjonene for å sikre en valgrunde nummer to.

I en uttalelse fra USA, Argentina, Brasil og Colombia heter det at de fire landene bare vil anerkjenne et «valgresultat som reflekterer det bolivianske folkets vilje.» EU har foreslått at det bør gjennomføres en andre valgrunde for å gjenopprette tilliten til valgsystemet i landet.