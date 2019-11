Bolivias avgåtte president Evo Morales har ankommet Mexico i et av landets militærfly.

Det meldte nyhetsbyrået Reuters litt over klokken 18 tirsdag.

Om bord i et militærfly fra Mexico med et meksikansk flagg i fanget. Selv sier Evo Morales at han har tenkt seg snarlig tilbake til Bolivia med mer styrke og energi. Foto: Mexican Foreign Minister Marcelo / Reuters

Flyturen tok lengre tid enn planlagt fordi ikke alle land i regionen gav tillatelse i går til at flyet kunne passere deres territorium.

Morales sier at han ikke har tenkt å holde seg i Mexico lenge. Han ser for seg en snarlig retur til Bolivia.

– Jeg vil fortsette med politikk så lenge jeg lever, sa Morales etter at han gikk ut av flyet.

Evo Morales sa videre at han er offer for et kupp. Han forsvarte hva han har fått til som president i nesten 14 år og viste til bedre levekår for landets fattigste.

– Det vil kun bli fred dersom Bolivia oppnår sosial retteferdighet, sa Morales.

Foto: Eduardo Verdugo / AP

Før avgang fra Bolivia i går la han vekt på at han ikke har sett hjemlandet for siste gang.

– Snart vil jeg vende tilbake med mer styrke og energi, sa Morales da han gikk om bord i flyet, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Det er smertefullt å forlate hjemlandet av politiske grunner, men jeg skal holde kontakten, sa Morales.

Påstander om valgfusk

Morales gikk av som president i Bolivia søndag etter omfattende protester i kjølvannet av presidentvalget etter påstander om valgfusk.

Etter valget 20. oktober erklærte Morales seg som vinner.

Det skjedde før de offisielle resultatene antydet at han bare så vidt hadde skaffet seg nok støtte til å unngå valgrunde nummer to mot opposisjonsleder Carlos Mesa.

En 24 timer lang forsinkelse før valgresultatet ble lagt fram, fyrte også opp under mistanker om valgfusk.

En kvinne blir arrestert av politiet under en demonstrasjon mellom tilhenger og motstandere av Evo Morales i La Paz 11. november. Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Da en rapport fra valgobservatørene som ble offentliggjort i helgen, konkluderte med en rekke uregelmessigheter under opptelling av stemmene, økte presset mot Morales.

Og da militære ledere sammen med politiets ledere i helgen gav uttrykk for at de var på folkets side, skjønte Morales at hans tid var over. Han gikk av.

Eksil i Mexico

Morales gikk under jorden søndag kveld etter at han kunngjorde at han gikk av.

Samme dag sa den mexicanske utenriksministeren Marcelo Ebrard at Morales kunne få asyl i Mexico dersom han ønsket det. Mandag ble Morales søknad innvilget.

– Jeg drar til Mexico, takknemlig for åpenheten til våre brødre som har tilbudt oss asyl for å beskytte våre liv, skriver Morales på Twitter og fortsetter:

Ikke lenge etterpå publiserte den mexicanske utenriksministeren et bilde av Morales som sitter på et fly, med et mexicansk flagg.

Opposisjonspolitiker kan overta

Opposisjonspolitiker og senatets visepresident Jeanine Añez sa i en tale mandag at hun kommer til å ta midlertidig kontroll over senatet etter at senatets president gikk av søndag.

Etter at både presidenten, visepresidenten og leder i Senatet har gått av, kan opposisjonens nestleder Jeanine Anez bli leder i Bolivia i en overgangsfase. Hun har allerede tatt til orde for nyvalg i landet. Foto: Marco Bello / Reuters

Men for at hun skal bli godkjent som midlertidig leder, trenger hun støtte fra Kongressen. Der har partiet til Morales, MAS, flertall.

Tirsdag kveld sa partiets leder at de støtter Morales og motsetter seg at opposisjonen skal ta over makten.

Bolivia havnet i et maktvakuum etter at Morales gikk av søndag.

Jeanine Añez sa mandag at hun vil kalle inn til møte i nasjonalforsamlingen tirsdag for å vurdere hvordan man skal ta formell stilling til Morales' avgang, og med påfølgende nyvalg som resultat.

– Vennligst ha meg unnskyldt hvis stemmen min bryter sammen, sa Añez da hun ankom kongressbygningen, under tung beskyttelse.

– Det er så fælt å se bolivianere i sammenstøt, uansett hvilken side de tilhører. De blir dårlig behandlet, og jeg ber om at dere får slutt på denne volden, sa Añez i sin tale i nasjonalforsamlingen.

Motstand fra folket

Carlos Mesa, som tidligere har vært president i landet, sa mandag at Morales' fall skyldtes folkemotstand og ikke noen inngrep fra hæren.

Dermed slo Mesa tilbake mot Morales' påstand om at han skal ha vært utsatt for et kupp.

Hæren besluttet å ikke gå ut i gatene fordi «de ønsket ikke å ta noen liv», sa Mesa mandag.

Morales ble lenge sett på som de fattiges president. Men han ble for glad i å holde på makten, skriver blant andre CNN på kommentatorplass.

Spontan feiring i flere byer i Bolivia i helgen da nyheten om presidentens avgang spredte seg. Dette bildet er fra Santa Cruz søndag 10. november. Spesielt på landsbygda har Morales sterk støtte, få feiret der. Foto: Daniel Walker / AFP

Vekst og fall

60 år gamle Morales ble valgt til president første gang i 2006.

Under hans styre fikk Sør-Amerikas fattigste land oppleve økonomisk fremgang.

Morales, som hadde bakgrunn som fagforeningsleder for kokabønder, asfalterte veier, sendte Bolivias første satellitt ut i rommet og fikk kontroll over inflasjonen.

Men selv mange av hans tilhengere ble etter hvert skeptisk til Morales' motstand mot å gi fra seg makten.

Han stilte til valg for fjerde gang etter å ha nektet å ta hensyn til resultatene fra en folkeavstemning som satte begrensninger på hvor mange perioder en president kan bli gjenvalgt.