Mor omkom i bilulykke – småbarn ble funnet etter flere dager

Mandag morgen ble treåringen funnet gående alene langs en vei i Camden, sørvest for Little Rock i delstaten Arkansas.

Politiet la ut et bilde av den lille gutten på nett og fikk inn tips om at moren hans ikke hadde vært sett på flere dager, melder nyhetsbyrået AP.

Da politiet dro tilbake til området der den treåringen var blitt funnet, fant de et bilvrak i en kløft som ikke var synlig fra veien. Ved vraket fant politifolkene moren omkommet, hun var trolig blitt slynget ut av bilen i sammenstøtet.

I bilen fant de en ett år gammel gutt, frisk og våken.

– Et mirakel at de overlevde

Etterforskerne tror ulykken hadde skjedd flere dager tidligere og mener storebroren har klart å kravle ut av bilen, melder KATV.

Sheriffen i Ouachita, Nathan Greeley, var en av de første som møtte treåringen. Han sier den gutten var i fin form med bare noen små skrubbsår og blåmerker, men med et tydelig behov for menneskelig kontakt.

Nathan Greeley sier det er et mirakel av de to smårollingene overlevde så mange dager alene i sommerheten. Foto: KATV

– Han ville bare klemme meg, og ville ikke gi slipp, sier sheriffen. Han mener det rett og slett er et mirakel at de to smårollingene har klart seg disse dagene der temperaturen har vært oppe i 30 grader celsius.

– De har vært gjennom et helvete. Det er utrolig at de overlevde så mange dager og at treåringen har klart å gå så langt, sier Greely.

Begge guttene ble sendt til sykehus der de fikk behandling for dehydrering. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Politiet etterforsker fremdeles saken.