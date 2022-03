– Jeg sa til en forsamling for et par dager siden at hadde jeg vært 15 år yngre, så skulle jeg meldt meg frivillig til å kjempe på ukrainernes side inne i Ukraina. Definitivt, sier Robert Mood til NRK.

Den tidligere generalinspektøren i Hæren og president i Røde Kors sier han får henvendelser fra norske veteraner som sier at de vil reise til Ukraina og hjelpe.

– Den følelsen er veldig forståelig, sier Mood.

Han mener også det er viktig å bruke krefter på å ta imot de som kommer hit.

– Som humanitær så tenker jeg at vi må ta imot barna og flyktningene og gi dem nye arenaer, verne om det europeiske fellesskapet ved å ta oss størst mulig av den rollen. Det er det viktigste for Ukrainas framtid og Europas framtid, sier han.

En teaterbygning i Mariupol der flere hundre sivile skal ha søkt tilflukt, ble ifølge myndighetene i byen bombet av russiske styrker onsdag. Noen hadde malt det russiske navnet for «barn» på asfalten utenfor teateret i håp om at russerne ikke skulle bombe. Foto: AFP

– Kynisk krig

Mood sier at krigen i Ukraina nærmer seg «en kynisme» man så i Syria, med angrep på familier og barn.

– Vi nærmer oss en kynisme som vi så i Syria igjen. Der du bevisst angriper barn og kvinner og kulturarrangementer, for å legge press på befolkningen, og deretter det politiske lederskap.

– Den kynismen ser vi dessverre vokse seg sterkere i Ukraina, sier Mood.

Må unngå atomkrig

Mood mener Russlands atomvåpen er den eneste grunnen til at Nato ikke griper inn.

– Dessverre ser vi at dette bekrefter atomvåpnenes rolle som politisk verktøy. Russland er den største atomvåpen-staten og nå den eneste grunnen til at det ikke allerede er krig mellom Nato og Russland. Russland har veldig sterke egeninteresser av at dette ikke spinner ut av kontroll, akkurat som Nato har sterke egeninteresser, sier han.

– Det tragiske da er at det er befolkningen i Ukraina som lider og som kommer til å fortsette å lide, for paradoksalt nok så er partene som kunne ha gjort noe med dette, de sier at vi skal ikke inn der for å være en del av dette av åpenbare politiske grunner.

Det er en ting vi må unngå, og det er atomkrig, sier Mood.

– Vi trenger å unngå at Europa går under i en storkrig. For det vil kynisk nok føre til enda mer lidelser, enda flere døde barn og kvinner enn det vi nå ser i Ukraina.

En ukrainsk soldat i Mariupol. Foto: Vadim Ghirda / AP

Støre advarer

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har gjort det mulig å komme inn i landet uten visum, for alle som ville forsvare Ukraina i en fremmedlegion.

Flere tusen har vervet seg fra flere land. Også veteraner fra Norge.

Generaladvokat Sigrid Redse Johansen har bekreftet at det ikke er straffbart å krige på vegne av en annen stat, men at det forutsetter at man slutter seg til regjeringsstyrker og bærer deres uniform.

Norges veteranforbund bekrefter overfor NRK at de har fått flere henvendelser fra veteraner som vurderer å reise. De er kjent med at flere har reist.

De har derfor samlet relevant informasjon og råd på sine sider til veteraner som vurderer å reise for å kjempe i Ukraina.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har tidligere bedt nordmenn som har planer om å kjempe på ukrainsk side, om å tenke seg nøye om.

– Da tror jeg man må tenke seg grundig om. Jeg skjønner at de diskusjonene oppstår, men krig er dramatisk, sa han til TV 2.