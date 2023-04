Monsteraketten til Elon Musk skal skytes opp

SpaceX har fått lisens til å skyte opp kombinasjonen «Super Heavy» og «Starship». Oppskytningsvinduet åpner klokken 14 norsk tid, mandag. Kombinasjonen er større og kraftigere enn rakettene som brakte mennesker til månen.

Alt av tester er allerede gjennomført. Det eneste som gjensto var lisensen fra de amerikanske luftfartsmyndighetene, FAA.

– Vi har gjennomført en grundig prosess. SpaceX tilfredsstiller alle krav, meldte FAA sent fredag kveld norsk tid.

For å gi en lisens til SpaceX har FAA tidligere stilt en lang rekke betingelser. Disse har selskapet tilfredsstilt. Kravene gjaldt blant annet sikkerhet, miljø og økonomi. Det siste som gjensto var miljøkravene. Det er de FAA nå sier er godtatt. Lisensen er gyldig i fem år.

Store planer. I denne tegningen fra SpaceX står flere Starship på overflaten av planeten Mars. Foto: SpaceX

Monsterrakett

Den kraftigste nåværende raketten er «Falcon Heavy» fra SpaceX. Den kraftigste raketten som noensinne er brukt på en romferd er Saturn V. Den fraktet de første menneskene til månens overflate.

«Falcon Heavy» har til nå vært SpaceX kraftigste rakett. Her fra en oppskyting i Florida tidligere i år. Foto: JOE SKIPPER / Reuters

«Super Heavy» og «Starship» slår alle rekorder. «Super Heavy» er bæreraketten. «Starship» er både det andre trinnet og romfartøyet.

«Super Heavy» er 69 meter høy. Den har 33 motorer. Den har en skyvkraft på 75,9 meganewton (veldig, veldig mye).

Kombinasjonen rager hele 120 meter over bakken. Det er ni meter mer enn Saturn V.

Havner i havet

Både «Super Heavy» og «Starship» er konstruert for å være gjenbrukbare. Under uttestingen vil de likevel bli ødelagt. De to skytes opp som én enhet. Etter et par minutter vil «Starship» skilles vekk fra «Super Heavy».

SpaceX ønsker å vise fram mye i løpet av den første ferden. Blant annet følgende:

At bæreraketten greier å frakte fartøyet ut i rommet.

At bæreraketten er i stand til å myklande på jorden.

At fartøyet kan overleve en tilbakevending fra rommet.

«Super Heavy» skal simulere en landing. Det vil skje i havet rett øst for oppskytningsstedet. Raketten vil bremse ned og nå null vertikal hastighet akkurat ved overflaten. Der vil den tippe over og synke.

SpaceX nye rakett «Super Heavy» er klar for utskyting i Texas. Foto: SPACEX / Reuters

«Starship» vil bruke sine egne motorer for å nesten nå farten den trenger for å komme i bane. Over Stillehavet vil den treffe atmosfæren. Overlever den dette vil den sveve ned mot overflaten av havet.

Møtet vil være så brutalt at «Starship «blir ødelagt. SpaceX regner med at fartøyet vil eksplodere. «Starship» vil ikke forsøke å simulere en landing.