Molotovcocktail: Fra finsk vinterkrig til Ukraina

Mange har trukket paralleller mellom det russiske angrepet på Ukraina og det sovjetiske overfallet på Finland 30. november 1939.

I begge tilfeller hevdet Moskva at dette var noe man måtte gjøre for å trygge russiske interesser. Begge land ble også beskyldt for å være styrt av fascistiske krefter.

Ukrainernes innsats mot de russiske styrkene har også blitt sammenlignet med den finske motstanden for mer enn 80 år siden. Det er i denne sammenheng molotovcocktailen har dukket opp: Som et effektivt våpen alle kan skaffe seg for å angripe pansrede kjøretøyer og stridsvogner.

1939: Overraskende angrep

Det hadde bygget seg opp over tid. Likevel kom det sovjetiske angrepet på Finland 30. november 1939 som en overraskelse.

Få hadde trodd at den sovjetiske lederen Josef Stalin virkelig ville bruke krigsmakt til å knekke det lille nordiske nabolandet Finland. For å oppnå det han kalte en buffersone rundt landets nest største by, Leningrad.

Men den finske motstandsviljen var sterk.

De hadde forberedt seg på at noe kunne komme til å skje. Akkurat slik ukrainerne hadde gjort det før det russiske angrepet 24. februar i år.

Motsetninger fra før krigen ble lagt til side i Finland. Til manges overraskelse klarte de finske styrkene mange steder å stoppe de tallmessig overlegne sovjetiske styrkene.

Problemet var bare at finnene hadde svært få våpen til å stoppe de sovjetiske stridsvognene.

Dette var lenge før moderne panservåpen som Javelin og NLAW, som har vært viktige for den ukrainske motstanden mot Russland.

Ødelagte sovjetiske stridsvogner etter slaget ved Suomussalmi i januar 1940. Foto: Ap

«Molotovs engler»

Det var i denne situasjonen den finske kapteinen, Eero Kuittinen, i det finske pionervåpenet tok initiativet til å masseprodusere et nytt våpen.

Flasker fylt med bensin og en enkel tennmekanisme i form av en lunte som tapes fast.

Det var en ide han ikke hadde tatt helt ut av løse luften. Etiopierne hadde brukt noe lignende da landet ble angrepet av Italia i 1935. Også under den spanske borgerkrigen i 1936 ble det laget enkle bensinbomber av flasker.

Men det var kaptein Kuittinen og finnene som skapte begrepet «molotovcoctail», og det har en helt spesiell forhistorie:

Sovjetunionen angrep Finland ved blant annet å bombe hovedstaden Helsingfors. Den daværende sovjetiske utenriksministeren, Vjatsjeslav Molotov, skal ha hevdet at det eneste de sovjetiske flyene gjorde var å levere forsyninger med brød og mat til hardt prøvede finner.

Den kjente radioreporteren Enzio Sevon svarte med å kalle flyene for «Molotovs engler».

Den finske hovedstaden Helsingfors ble angrepet av sovjetiske fly 9. desember 1939. Foto: Ap

«En hyggelig overraskelse»

Kaptein Kuittinen mente at de sovjetiske soldatene også skulle få «en hyggelig overraskelse» – i form av en «cocktail». Dermed oppstod begrepet molotovcocktail.

Finnene lagde mer enn 500.000 av disse enkle bensinbombene.

Det var et effektivt våpen, men for å ramme en stridsvogn var man nødt til å komme tett på. Dermed var man selvfølgelig selv i ytterste livsfare.

Ifølge finske kilder mistet Sovjetunionen nærmere 2000 stridsvogner under vinterkrigen, 436 som følge av brann. De fleste ble trolig satt ut av spill som følge av angrep med nettopp molotovcocktail.

Molotovcocktail brukt under vinterkrigen. Foto: SA-kuva

Symbolverdi

«Nei Molotov» heter det i en finsk sang. Den ble skrevet etter vinterkrigen og ironiserer over utenriksminister Molotov og sovjetledernes plan om et raskt og seierrikt felttog mot finnene i 1939.

Nå har vi sett bilder fra dagens Ukraina av at innbyggere blant annet i Lviv lager molotovcocktails i store mengder. De skal brukes hvis de russiske styrkene skulle forsøke å trenge inn i byen.

Over hele Ukraina har man laget molotovcocktails for å møte de russiske angriperne. Foto: Efrem Lukatsky / AP/NTB Scanpix

Så langt er det ingenting som tyder på at disse våpnene har spilt noen avgjørende rolle i krigen i Ukraina.

Men symbolverdien av at det er mulig for en i utgangspunktet underlegen forsvarer å stå opp mot en angriper, er nettopp molotovcocktailen det beste eksempelet på.