Il belvedere del borgo di Fornelli con le verdi montagne sullo sfondo. È stato scelto come uno dei borghi più belli d'Italia. È davvero necessario aggiungere altro? ________________________________ The belvedere of the village of Fornelli with the green mountains in the background. It has been selected as one of the most beautiful villages in Italy. Need we really say more? ________________________________ Author: @ginpet72 Location: Fornelli, Molise, Italy Date: September 11, 2019