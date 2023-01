Mobiltelefoner får skulda for at 89 russiske soldatar vart drepne

Ifølgje det russiske forsvarsdepartementet var den ureglementerte mobilbruken til soldatane hovudgrunnen til at Ukraina lykkast med missilangrepet.

Det ukrainske angrepet mot byen Makiivka i Donetsk fylke, som den russiske hæren har okkupert, skjedde nyttårsaftan.

Rakettane trefte ein skulebygning der mange russiske soldatar heldt til. Mobilbruken rundt midnatt skal ha avslørt kor dei var forlagte.

Det er uklart kor mange som vart drepne i angrepet. Tala varierer frå 89 til 400.

Ukraina har opplyst at opp mot 400 russarar vart drepne, men det er ikkje stadfesta frå andre kjelder.

Skuldar på nyttårshelsingar

Ein høgtståande russisk offiser i forsvarsdepartementet i Moskva meiner årsaka er klar.

– Ein kommisjon er i gang med å etterforske hendinga, men det er allereie klart at hovudårsaka er at personell slo på og brukte mobiltelefonar i stor skala i strid med reglane som seier at det ikkje er lov der våpena til fienden kan nå dei. Det seier generalløytnant Sergei Sevryukov i ein video som departementet har lagt ut, melder AFP.

Skulebygninga der den midlertidige russiske basen var plassert, vart treft eit minutt over midnatt nyttårsaftan.

Angriparane brukte det amerikanske HIMARS rakettsystemet, ifølgje Sevryukov.

Etter Putins nyttårstale

Angrepet kom kort tid etter at president Vladimir Putin hadde halde sin tradisjonelle nyttårstale.

I ein sjeldan fråsegn opplyste russiske styresmakter måndag at 63 soldatar hadde mist livet i angrepet. Det er det største samla tapet som Moskva har meldt sidan invasjonen i februar i fjor.

Natt til onsdag vart altså talet ytterlegare oppjustert til 89 etter at det vart funne fleire døde i ruinane.

Tapstala kom etter at fleire russiske medium og militærbloggarar hadde skulda russiske militære leiarar for grov inkompetanse.