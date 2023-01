Mobiltelefonar får skulda for at 89 russiske soldatar vart drepne

Ifølgje det russiske forsvarsdepartementet var den ureglementerte mobilbruken til soldatane hovudgrunnen til at Ukraina lykkast med missilangrepet.

Det ukrainske angrepet mot byen Makiivka i Donetsk fylke, som den russiske hæren har okkupert, skjedde nyttårsaftan.

Rakettane trefte ein skulebygning der mange russiske soldatar heldt til. Mobilbruken rundt midnatt skal ha avslørt kor dei var forlagde.

Det er uklart kor mange som vart drepne i angrepet. Tala varierer frå 89 til 400.

Ukraina har opplyst at opp mot 400 russarar vart drepne, men det er ikkje stadfesta frå andre kjelder.

Skuldar på nyttårshelsingar

Ein høgtståande russisk offiser i forsvarsdepartementet i Moskva meiner årsaka er klar.

– Ein kommisjon er i gang med å etterforske hendinga, men det er allereie klart at hovudårsaka er at personell slo på og brukte mobiltelefonar i stor skala i strid med reglane som seier at det ikkje er lov der våpena til fienden kan nå dei. Det sa generalløytnant Sergei Sevryukov i ein video som departementet har lagt ut, melder AFP.

Han sa at det er gjort tiltak som skal sikre at noko slikt ikkje kan skje igjen, men utan å presisere kva som er gjort. Han sa og at dei som var ansvarlege for at det kunne skje, vil bli straffa.

Etter Putins nyttårstale

Skulebygninga der den midlertidige russiske basen var plassert, vart treft eit minutt over midnatt. Angrepet kom kort tid etter at president Vladimir Putin hadde halde sin tradisjonelle nyttårstale.

I ein sjeldan fråsegn opplyste russiske styresmakter måndag at 63 soldatar hadde mist livet i angrepet. Det er det største samla tapet som Moskva har meldt sidan invasjonen i februar i fjor.

Natt til onsdag vart altså talet ytterlegare oppjustert til 89 etter at det vart funne fleire døde i ruinane.

Mange skal ha vore reservistar

Tapstala kom etter at fleire russiske medium og militærbloggarar hadde skulda russiske militære leiarar for grov inkompetanse. Dei har mellom anna kritisert at soldatane var plasserte i ein ubeskytta bygning utan tilfluktsrom.

Ukraina brukte det amerikanske Himars rakettsystemet i angrepet, ifølgje Sevryukov. Han sa at Russland hadde øydelagt rakettbatteriet som vart brukt. I tillegg hevda han at dei hadde øydelagt ytterlegare fire Himars og drepe 200 ukrainske og utanlandske leigesoldatar i byen Druzhkivka i Donetsk.

Ifølgje ukrainske styresmakter vart ein person drepen og ein skøytebane øydelagd i dette angrepet.

Ifølgje AFP har fleire av dei russiske krigskorrespondentane skrive at mange av dei drepne var reservistar som hadde blitt mobiliserte. I fleire russiske byar vart soldatar som vart drepne i det ukrainske angrepet nyttårsaftan, minna tysdag.

Russiske medium rapporterer at rundt 200 sørgande tysdag la ned roser og kransar på ein plass i byen Samara, etter at ein ortodoks prest hadde sagt fram ein bøn og soldatar hadde fyrt av æressalutt. Mange av dei døde skal verre frå Samara-regionen som ligg sentralt i Russland ved elva Volga.