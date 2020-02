Mitt Romney vil stemme for å fjerne Trump

Romney er den første republikanske senatoren som har signalisert at han vil stemme for at Trump må dømmes for maktmisbruk og for å ha hindret Kongressen.

Mitt Romney forklarte avgjørelsen med at han var overbevist om at hans ed til gud krevde det.

– Presidenten er skyldig i et frastøtende misbruk av folkets tillit, sa Romney i en åtte minutter lang tale fra gulvet i Senatet.

Romney sier det er den vanskeligste avgjørelsen han har tatt, og han venter kraftig kritikk fra sine partifeller.

Skyldig president

– Presidenten ba utenlandske myndigheter om å etterforske sin politiske rival. Presidenten tilbakeholdt viktig militærstøtte fra de myndighetene for å presse dem til å gjøre det. Presidenten forsinket midler til en amerikansk alliert i krig med russiske inntrengere, sa Romney i talen sin.

Senator Mitt Romney var også en av svært få republikanere som sa han ønsket at flere skulle kalles inn som vitner under den to uker lange riksretten i Senatet.

Dramaet som har delt USA på midten er trolig snart over. Avstemningen i Senatet starter klokken 22 norsk tid onsdag kveld.

Du kan følge avstemningen her:

Riksrettssaken mot Donald Trump Du trenger javascript for å se video.

Det regnes som svært sannsynlig at Trump blir frikjent av Senatet, hvor Det republikanske partiet har flertall. Det kreves et to tredels flertall, altså 67 av 100 senatorer, for å fjerne Trump.

Et flertall i Representantenes hus vedtok i desember å stille Trump for riksrett. De to tiltalepunktene dreier seg om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid.