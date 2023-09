Tidligere presidentkandidat Mitt Romney har nettopp kunngjort at han ikke stiller til gjenvalg i Senatet.

Senator Mitt Romney (76) sier at han ikke tar gjenvalg. Han var republikanernes presidentkandidat i 2012 og tapte for Barack Obama. Foto: AP

Der erfarne politikeren, som har hatt offentlige verv i 25 år, føler at yngre krefter må få bestemme hvilken retning landet skal ta.

I videomeldingen sier den 76 år gamle republikaneren Mitt Romney at han trer til side.

– Ved slutten av en ny periode ville jeg vært i midten av 80-årene. For å være ærlig er det tid for en ny generasjon ledere, sier Romney.

Han mener at Joe Biden (80) og Donald Trump (77) bør gjøre det samme.

Joe Biden i valgkampmodus for demokratenes kandidater i Pennsylvania i 2002. Foto: AP

Bidens alder skaper overskrifter

Rundt amerikanske middagsbord diskuteres Joe Bidens alder og om han er for gammel til å gyve løs på nok en periode som president.

Det er et gjentagende tema i valgkampen på republikansk side.

Amerikanske velgere, uansett parti, enige om noe, ifølge målinger: Joe Biden er for gammel for en ny periode som president. Foto: AP

Bare litt over 40 prosent av folket mener Biden gjør en god jobb, viser målinger gjengitt på nettstedet FiveThirtyEight.

Det er omtrent samme tall som Donald Trump hadde på samme tid i presidentperioden.

Meningsmålinger viser også at tre av fire velgere er mer bekymret for Bidens alder enn Trumps.

Skulle Donald Trump vinne valget i 2024 og sitte i fire år, blir han den eldste presidenten i USAs historie Foto: AFP

Tidligere president Donald Trump er like gammel nå som det Ronald Reagan var da han flyttet ut av Det hvite hus.

I en kronikk i New York Times skriver Frank Bruni at Trumps væremåte også viser tegn på en gammel mann.

Dersom valget står mellom Biden og Trump, så vil det ikke være en voksen avgjørelse å avvise Biden fordi han er gammel, mener Bruni.

Men foreløpig er det Biden som får gjennomgå mest.

Bidens svake ledd

Franklin Foer, forfatteren bak den nye biografien om Joe Biden, har sagt til NBC News at det ikke vil komme som en total overraskelse om presidenten før nyttår velger å trekke seg fra valgkampen.

Andre kommentatorer sier rett ut at Joe Biden ikke bør stille på nytt i 2024. I så fall må han skifte visepresident, heter det. Det har Biden avvist flere ganger.

Kamala Harris kritiseres, men er fortsatt Joe Bidens førstevalg som visepresident i kampen for en ny periode. Foto: AFP

Ved å stille til gjenvalg, risikerer Biden å annullere sin største prestasjon, som var å stanse Trump, skriver den innflytelsesrike kommentatoren David Ignatius.

I sin spalte i Washington Post argumenterer Ignatius for at Biden bør tre til side fordi alderen hemmer ham, eller oppfatningen av ham.

– Det vil være et klokt valg for landet. Tiden er i ferd med å renne ut, skriver Ignatius og viser til nominasjonskampen.

Primærvalgene, der kandidatene får testet sine lederegenskaper, starter i januar. Så langt er det ingen som truer Bidens kandidatur.

Flere trekker fram visepresident Kamala Harris (58) som det svake ledd.

Hun har lavere oppslutning enn Biden, og når velgere mener Biden er for gammel, så ser de på visepresidenten.

Det hvite hus prøver å forbedre Kamala Harris' image. Målinger viser historisk lav tilfredshet med visepresidenten. Foto: AFP

Ignatius mener Kamala Harris ikke har levert, mens Biden iallfall har vært en effektiv og framgangsrik president.

Tidligere redaktør av det liberale magasinet The New Republic, Andrew Sullivan, mener Bidens helse er et problem, og at det er tydelig hver gang han går eller snakker.

– Det er på tide å forlate scenen, skriver Sullivan, som støttet Biden i 2020.

Dianne Feinstein (90) har vært senator siden 1992. Foto: AFP

Aldrende kongress

Mange folkevalgte i USA bærer på mye erfaring.

Gjennomsnittsalderen i kongressen har økt og er nå en av de høyeste. I representanthuset er gjennomsnittet 59 år. I senatet er tallet 65. Gjennomsnittsamerikaneren er 39 år.

Veteraner som Mitch McConnell (81), Nancy Pelosi (83) og Dianne Feinstein (90) går, eller rulles, rundt i kongresskorridorene mens andre er godt inne i pensjonisttilværelsen.

Mitch McConnell får jernteppe midt under pressekonferanse Du trenger javascript for å se video.

Mitch McConnell fryser foran pressen for andre gang Du trenger javascript for å se video.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, har også vært med på å aktualisere diskusjonen rundt politikeres alder og egnethet.

To ganger på en måned har McConnell frosset til, blitt nummen og stum foran pressekorpset.