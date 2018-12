Mistillit mot May – hva nå?

Storbritannia er inne i en stor politisk krise. Umeldingen av EU som etter planen skal skje 29. mars, er det store stridsspørsmålet. I første omgang får statsminister Theresa May skikkelig politisk juling av sine egne.

Hvorfor dette mistillitsforslaget?

Over 48 medlemmer av Det konservative partiet har gått inn for at det skal stemmes over om statsminister Theresa May har den nødvendige tilliten til fortsatt å være statsminister.

Avstemmingen skjer klokken 19 onsdag kveld.

Årsaken til mistillitsforslaget er at May ikke får gjennom brexitavtalen i Underhuset. Hun har heller ikke fått gjennomslag for å reforhandle avtalen med EU, og er derfor trengt oppe i et hjørne det er vanskelig å komme ut av.

For mange konservative så vil heller ikke Mays brexitavtale være den brexit de ønsket seg. De frykter at den vil føre til at Storbritannia fortsatt vil ha en fot i EU.

Hvor sannsynlig er det at hun må gå?

For at May skal overleve som partileder og statsminister, må minst 158 konservative parlamentsmedlemmer svare «ja» på at de har tillit til henne.

May ville gått på et katastrofalt nederlag i parlamentet, hadde hun forsøkt å få igjennom brexitavtalen sin.

Men det at hun trakk voteringen er blitt tolket som en politisk fiasko og en ydmykelse for May, som lenge har vært i en utsatt posisjon.

Det er foreløpig et helt åpent spørsmål hva som blir utfallet av kveldens voteringer.

Dersom May vinner, vil ikke partikollegene kunne stille et nytt mistillitsforslag mot henne på 12 måneder.

Hvilken betydning får det for brexit hvis hun kastes?

Dersom May må gå av som partileder, vil det bli en kamp om lederskapet i partiet. Den som vinner, vil også overta statsministerstolen.

Et lederskapsvalg vil føre til at brexit blir utsatt. Dersom brexit ikke utsettes, så ligger det an til at Sotrbritannia forlater EU uten noen avtale 29. mars.

Det er mange harde brexit-forkjempere som ønsker en slik løsning. Da vil WTO-regelverket tre inn, et minste felles multiplum for handel mellom land.

Et mistillit vil også kunne sette fart i opposisjonen, som vil kunne komme til å stille mistillitsforslag mot May. Det vil i så fall føre til at regjeringen får to uker på seg til å finne en ny statsminister og regjering. Dersom de mislykkes med det, kan det bli nyvalg.

Hvem kan overta?

Tidligere utenriksminister Boris Johnson har lenge posisjonert seg for å bli ny leder av partiet, og ta over statsministerstolen.

Johnson mener Storbritannia bør bruke «skilsmisseregningen» på 420 milliarder kroner som Storbritannia skylder EU, som et forhandlingskort for å få til en bedre avtale med EU, uten den omstride garantiordningen for Nord-Irland.

En ny leder vil ikke kunne trylle bort ubehaget ved det mest presserende politiske spørsmålet: garantiordningen for grensen på den irske øya.

Justisminister Savid Javid er en annen som etter alt å dømme vil stille. Men listen over kandidater er ganske lang, og inkluderer også utenriksminister Jeremy Hunt, tidligere brexit-minister Dominic Raab, arbeidsminister Amber Rudd og flere andre.