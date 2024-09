Natt til onsdag skjøt Russland raketter mot Ukrainas hovedstad Kyiv og sendte droner mot byen Lviv lengst vest i Ukraina.

En familie ble hardt rammet. Yaroslav Bazylevych mistet kona og sine tre døtre da russiske droner angrep boligblokka deres i Lviv. Den yngste av barna var sju, de to andre 18 og 21.

Yaroslav Bazylevych blir vitne til at redningsfolk bærer bort liket av sine døtre og kone. Foto: YURIY DYACHYSHYN / AFP

– Jeg finner ikke ord og vet ikke hva godt jeg kan gjøre for denne faren, sier Lviv-ordfører Andrij Sadovji til lokale medier.

Den eldste datteren Yaryna arbeidet på et ungdomssenter i Lviv i regi av kommunen, og jobbet som frivillig på et kunstsenter.

– Det er med stor sorg vi mottok budskapet om at Yaryna ble drept. Hun var en snill og glad person, heter det i en uttalelse fra ungdomssenteret.

Emilia (7), Yaryna (21) og Daryna (18) ble drept sammen med moren Yevhenia (43). Foto: HANDOUT / AFP

18-år gamle Daryna var student og aktiv i speiderbevegelsen, noe også moren Yevhenia (43) var. Faren, som jobbet for vannverket i Lviv, skal være kritisk skadet, og måtte til sykehus for behandling, ifølge lokale medier.

Omfattende angrep

I alt ble sju drept og 60 mennesker skadet i angrepet som også ødela historiske bygninger og monumnenter.

Et boligområde i Lviv ble lagt i ruiner etter et russisk droneangrep i natt. Foto: AP

– En svart dag for vår region, skriver guvernør Maksym Kozytskyi på Telegram.

Angrepet var blant annet rettet mot energiinfrastruktur. Det siste døgnet har energiinfrastruktur i seks regioner blitt utsatt for angrep, opplyser Ukrainas energidepartement.

Det ble ikke meldt om drepte eller skadde i hovedstaden.

Utenriksminister går av

Senere onsdag morgen leverte Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba inn sin avskjed. Tirsdag varslet president Volodymyr Zelenskyj endringer i regjeringen. Ytterligere fire ministre trakk seg samme dag.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba går av. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Som følge av angrepet natt til onsdag rykket jagerfly i nabolandet Polen ut for å sørge for sikkerheten i polsk luftrom. Dette er tredje gangen på åtte dager flyene er på vingene som følge av luftangrep mot Ukraina.

– Nok en travel natt for hele Polens luftforsvarssystemer, skriver det polske forsvaret på X.

Flere angrep siden Ukraina angrep Russland

Angrepet natt til onsdag skjer etter at russiske raketter tirsdag morgen smalt inn i et militært opplæringssenter og et sykehus i byen Poltava sentralt i Ukraina.

51 personer, blant dem flere soldater og helsearbeidere, ble drept i angrepet, som er det dødeligste enkeltstående angrepet i år, skriver BBC. 271 personer ble skadet.

Den siste tiden har Russland gjennomført en rekke store missil- og droneangrep mot Ukraina. Det skjer etter at Ukraina i august invaderte Russland og tok kontroll over territorium nært grensen.

19 år gamle Kevin slapp fri fra russisk fangenskap i bytte mot en dømt drapsmann og hemmelig agent. Hør utenriksredaksjonens podkast:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «En brikke i Putins spill».

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne saken ble Dmytro Kuleba feilaktig titulert som forsvarsminister, det riktige er at han er utenriksminister. Feilen ble rettet klokken 09.11.